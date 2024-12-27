格斯科技台灣首創新型高安全快充放鈮基金屬氧化物鋰電池 奪國家新創獎

格斯領航「鈮基金屬氧化物鋰電池」 重塑電動化市場格局

金屬氧化物鋰電池的技術創新在於專利化鈮基材料的應用，透過採用鈮基氧化物作為負極材料，不僅具備高倍率充電能力，可實現快速充電，更憑藉鈮鈦氧化物材料的高穩定性與抗熱失控特性，大幅提升使用安全性，顯著降低熱失控與自燃的風險。同時，正極材料採用鎳鈷錳氧化物 (NCM)，大幅提升電池能量密度，並通過結構設計與材料組合的優化，提升體積和重量能量密度，延長電動車續航里程，並將電池循環壽命提升至12,000次以上。

格斯科技結合先進材料科學、結構設計優化、製造工藝改進、電解質優化與熱管理系統，打造出兼具高效與安全性的鋰電池解決方案，成功克服傳統鋰電池的技術瓶頸，成為目前市場的新標杆產品。

邁向循環經濟 格斯科技打造永續能源生態系

次世代金屬氧化物鋰電池技術創新不僅帶來卓越性能，亦創造商業與社會效益的雙重價值：更長的使用壽命與高效能，有助於大幅降低維護與更換電池的總體成本，帶來顯著經濟效益；同時滿足現代化應用場景中對永續發展的要求，推動全球向低碳經濟轉型，加速全球能源轉型目標的實現。格斯科技一直以來秉持著創新、永續的理念，致力於開發更安全、更高效的能源儲存解決方案。次世代金屬氧化物的成功研發，印證了格斯科技在電池技術領域的領先地位。未來，格斯科技作為全球能源轉型的重要推動力量，將持續投入研發，並與產業鏈上下游夥伴共同打造一個綠色、低碳的能源生態系，為全球消費者帶來更美好的生活。

SOURCE 格斯科技