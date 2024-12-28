咖啡連鎖店瑞幸咖啡進軍香港市場 五間分店同日開幕試業

5家門店以PICK UP快取店模式營運 30+款現製飲品帶來多元化體驗

瑞幸香港5家門店以PICK UP快取店及電子支付模式營運，並在試業期間提供超過30款現製飲品及十多款甜點和烘焙食品，涵蓋大師美式、經典奶咖、SOE小黑杯等經典系列，以及生椰拿鐵、標準美式、拿鐵、橙C美式等深受消費者喜愛的四款熱門産品。隨著未來正式開業，瑞幸香港門店將進一步豐富產品類別，以滿足消費者更多元化的口味需求。

APP新會員專享三重優惠 慶祝新店開業首杯飲品低至15.9港元

為慶祝香港門店開業，瑞幸推出多重優惠活動，顧客可透過瑞幸咖啡APP領取新會員專享三重優惠：

新會員專享禮券：首杯飲品僅需15.9港元 香港門店禮券：獲贈15.9港元飲品兌換禮券 全場飲品4.8折優惠券

曾於內地瑞幸消費，並首次在港惠顧的顧客，只需登錄APP，即可領取香港門店適用的飲品兌換券及全場飲品4.8折優惠券。此外，五家門店將於開業首周特別推出「LUCK IN HONG KONG 開張有禮 幸運在握」主題活動，顧客只需購買任何兩杯飲品，並於指定社交平台發帖，即有機會獲得具有香港特色的限量版貼紙或徽章。瑞幸希望透過一系列的優惠及互動活動，向更多香港消費者提供優質產品和服務體驗，同時將幸運傳遞給更多人。

大供應鏈保障對品質的極致追求

多元化產品的背後，有賴瑞幸對高品質咖啡豆的極致追求及供應鏈的持續投入。在原料方面，瑞幸選用來自巴西、埃塞俄比亞、哥倫比亞、中國（雲南）等多個產區的優質咖啡豆。此外，瑞幸已連續七年（2018-2024）榮膺IIAC國際咖啡品鑒大賽金獎，其小黑杯精品咖啡系列的 「SOE耶加雪菲」更兩次斬獲IIAC國際咖啡品鑒大賽鉑金獎。

在供應鏈方面，瑞幸通過聯動江蘇烘焙基地、福建烘焙基地及雲南保山鮮果處理加工廠，進一步強化從鮮果到咖啡的垂直供應鏈深度整合，提升了從上游咖啡豆鮮果處理、烘焙加工到終端咖啡製作的全流程品質把控能力，以及各環節的反應速度，從而確保了每一杯咖啡的高品質和新鮮度。

隨著瑞幸正式進軍香港市場，五家新店同時試業不僅是品牌拓展的重要一步，更是對香港咖啡文化的深度探索和融合。瑞幸通過其創新的新零售模式和大數據技術，為香港市民帶來全新的咖啡享受，也為香港咖啡市場增添新的活力。展望未來，瑞幸將繼續以高品質的咖啡，滿足香港市民對優質生活的追求。而每一次新品推出，每一家新店的開業，都將留下瑞幸與香港市民共創幸運、共赴美好的時光。

為紀念進軍本地市場的新里程，瑞幸特別設計了一款以「I ♥ HK」主題的限量纸袋和杯套，展現品牌對香港的熱愛與支持。

五家PICK UP快取店的地址及開店時間如下：

門店 地址 開店時間 上環德輔道中店 中西區上環德輔道中308號地下3號舖 07:30-22:00 美麗華廣場店 油尖旺區九龍尖沙咀美麗華廣場一期1F-110C號舖 07:30-23:00 新都城中心MCP店 西貢區將軍澳新都城中心2期商場一層1038號商鋪旁 07:30-23:00 旺角新之城店 油尖旺區彌敦道688號旺角新之城地下G17-19號舖旺角站D2出口 08:30-23:00 沙田中心店 沙田區沙田橫壆街2-16号3樓30A-C號舖 08:00-23:00

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關於瑞幸咖啡:

Luckin Coffee（瑞幸咖啡）總部位於廈門，是中國門店數量最多的連鎖咖啡品牌。瑞幸咖啡以「創造世界級咖啡品牌，讓瑞幸成為人們日常生活的一部分」為願景，致力於通過美好的咖啡體驗為消費者「創造幸運時刻」。通過採購佈局巴西、埃塞俄比亞、中國雲南等全球優質咖啡豆原產地，建立鮮果處理和咖啡烘焙工廠等供應鏈，利用基於移動互聯網和大數據技術的新零售模式，瑞幸不斷推出高品質、高便利性、高性價比的咖啡飲品，推動了咖啡消費在中國的普及和發展，同時將門店拓展至新加坡等國際市場。

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SOURCE 瑞幸咖啡