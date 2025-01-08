移卡擬發行股票籌集資金 發展海外及人工智能業務

香港2025年1月8日 /美通社/ -- 1月7日，香港上市公司移卡（9923.HK）發佈公告，建議發行及配售1915萬股股份，以向外部投資者籌集資金，發展集團的海外及人工智能業務。據悉，該筆發行已經成功完成，並且得到了多家國際知名長線基金和多策略基金的參與，認購倍數超數倍。

根據公告披露，此次認購款項淨額約40%用於擴展集團於亞洲各業務分部的海外版圖，40%用於投資研發，包括在專有軟件中使用人工智能，以加強集團商業數位化生態系統的競爭力，20%用於營運資金及一般公司用途。

移卡是一家以支付為基礎的科技平台，於2020年6月在香港聯交所上市，業務主要分為一站式支付服務、商戶解決方案、到店電商服務三大板塊。

海外業務作為近年來移卡發力的重點，2024年移卡海外業務前三季度保持快速增長，其中第三季度海外業務GPV同比增長近50%，並且持續拓展國際知名品牌客戶，如寶格麗、周大福珠寶、勞力士、MCM及美珍香等。

據移卡近期披露的消息，其旗下支付品牌已經於2024年10月份加入銀聯國際會員，並且啟動技術對接，此前移卡已經接入Visa及Mastercard支付渠道；客戶方面，相比於國內，移卡突破行業限制，拓展了汽車、鐘錶等新行業客戶以及新的國際知名品牌客戶。

另外，移卡還通過旗下的富匙科技擴大了服務範圍，共同推廣數字商戶解決方案，截至目前，客戶包括星巴克、無印良品、必勝客、New Balance及Levi's、KOI、Mr.Coconut等200多個全球和區域品牌客戶，涵蓋新加坡、印尼、越南及馬來西亞等東南亞地區，門店數量超過20,000家。

值得注意的是，富匙科技透露即將於東南亞地區推出針對餐飲行業的AI Agent行業應用，以幫助企業提升效率，精細化運營，該應用計劃於2025年上半年落地第一個新加坡品牌客戶。後續，富匙還將與已經收購的新加坡領先CRM公司Ascentis進行营銷AI agent的佈局，屆時企業的营銷活動與客戶關係管理都可以通過自然語言來自動策劃和實施。

SOURCE 移卡有限公司