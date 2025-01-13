華為在迪拜舉行「揭開經典」發布會 開啟折疊屏卓越新時代

HUAWEI Mate X6：全球驚艷亮相

本次華為旗艦產品發布會的重頭戲是新一代Mate系列折疊屏手機HUAWEI Mate X6。這款智能手機在顯示屏、相機、耐用性和用戶體驗等方面進行了全方位的重大升級。

HUAWEI Mate X6的相機布局以行星運行軌道為靈感，匠心打造「寰宇星軌」造型，象征著未來的無限可能。獨特的星雲灰版本因其星雲紋理而得名，使用創新材料Vegan Fiber以及Micro-Nano 3D Topography工藝精心打造，手感順滑。此外，HUAWEI Mate X6還提供星雲紅和星雲黑兩種顏色選擇。

創新分布式架構使HUAWEI Mate X6在網絡、散熱和耐用性方面實現了巨大飛躍。

卓越的相機系統包含全新Ultra Chroma相機，搭載150萬光譜通道，以及支持十檔物理光圈的5000萬像素超光變攝像頭、4000萬像素超廣角攝像頭和4800萬像素長焦微距攝像頭，實現了折疊屏手機在攝影方面的突破。

HUAWEI Mate X6引入了新的高效多任務處理功能 -- 實時多任務（Live Multi-task）。借助這項功能，用戶可以在屏幕展開的情況下同時運行三個應用程序。

華為影像XMAGE迪拜盛典：溫暖的世界

2024「溫暖的世界」華為影像XMAGE全球巡展於5月9日在迪拜啟動，隨後相繼在吉隆坡、墨西哥城、香港、上海、深圳和伊斯坦布爾舉行，最終在迪拜圓滿收官。該活動展出了2024年的傑出獲獎作品，激勵消費者使用華為的創新產品進行創作、捕捉精彩瞬間，並挑戰自我。

SOURCE 華為