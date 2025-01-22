李錦記啟動「入情入味」全球品牌宣傳 弘揚亞洲美食和文化

「入情入味」宣傳片捕捉了全球各地的團年飯溫馨畫面：從陪伴慈祥的奶奶一起包餃子，到與親朋好友歡笑共聚，每一個場景都體現了美食如何連結不同的世代和社群。透過這齣短片，李錦記邀請觀眾細味深厚的文化，以同桌共餐凝聚一家大小，締造畢生難忘的美好回憶。

李錦記醬料首席營銷官鄭虹女士表示：「今次推出全新品牌宣傳，展現李錦記如何致力在世界舞台呈獻豐富多樣、表現方式層出不窮的亞洲風味，擔當亞洲飲食文化推廣至全球的角色。對我們而言，『全球』不僅限於地理位置，而是代表一種和諧共融的真摯態度，對美味的追求以及傳統文化和團聚的珍視，這也是這次宣傳活動的核心精髓。我們期望透過這齣短片傳承文化，同時啟發廚師和美食愛好者以富意義的方式與亞洲美食結緣。」

「入情入味」宣傳將從今天起在各大傳統媒體和社交媒體平台展開，而宣傳片已登上紐約、倫敦、香港和上海地標的戶外廣告屏幕。

傳承137年歷史，李錦記在世界各地已成為正宗亞洲風味的代名詞。在1920年代，李錦記隨中國移民將產品銷往美國，為生活在異鄉的華僑帶來家鄉的熟悉味道，甚至支持他們實現創業夢，提供調味料和醬料成為現代中美美食的基石。時至今日，李錦記仍不遺餘力推動飲食文化發展，支持全球食品行業的發展和創新。2024年6月，李錦記成為「世界50家最佳餐廳」的首個官方醬料和調味品合作夥伴。

隨著亞洲美食和文化的交流持續演變，李錦記將繼續致力弘揚亞洲傳統文化，同時歡迎新顧客群探索亞洲豐富美食和味覺享受。李錦記產品行銷100多個國家和地區，是專業廚師和家中大廚探索、創新和創造卓越美食體驗的夥伴。

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關於李錦記

李錦記致力成為亞洲飲食文化的全球門戶，立志發揚中華優秀飲食文化。自1888年創立以來，李錦記代表著幾代人記憶中的味道，象徵闔家歡聚、同桌共餐的珍貴時刻。李錦記迄今推出超過300種廣受全球消費者和廚師喜愛的醬料和調味品，是專業廚師和家中大廚探索、創新和創造卓越美食體驗的夥伴。李錦記扎根中國香港，業務遍及全球超過100個市場，秉承著深厚的傳統、堅持卓越品質的承諾、永續發展的生產措施和持續創新的精神，令品牌真正連結全球社區，成就卓越亞洲飲食體驗。如要了解詳情，請瀏覽www.LKK.com。

SOURCE LKK