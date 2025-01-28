全球共用中國節 傳奇盛宴賀新歲

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CCTV4

28 1月, 2025, 13:12 CST

大年除夕《傳奇中國節 春節》7小時不間斷直播 無縫銜接總臺春晚

北京2025年1月28日 /美通社/ -- 2025年1月28日13:00-20:00，中央廣播電視總臺中文國際頻道將推出《傳奇中國節 春節》特別節目，無縫銜接中央廣播電視總臺春節聯歡晚會。

2025年《傳奇中國節 春節》將以非遺春節 世界共用為主題，設置海外多個分演播室，報導全球多地春節民俗現場，展示海外華僑華人迎接新春的喜樂氛圍，並同世界各國人民共賞、共慶、共度首個非遺版春節。節目中將直通總臺春晚，即時跟進晚會進程；採訪春晚明星嘉賓及演職人員，講述春晚裏的節日故事；連線總臺春晚四大分會場，總臺記者帶觀眾感受現場熱烈氣氛；探訪首創無障礙春晚，解讀春晚中的新科技。節目還將探訪春節前夕各地年貨市集、社火表演、年味村晚等特色活動，非遺裏的中國年將挖掘非物質文化遺產帶給當地歷史文化的豐富滋養，體會中國人過春節的氛圍感和儀式感。讓中國節裏的年味更足、家味更濃。此外，1月28日上午10:00-13:00，《傳奇中國節》還將在央視頻傳奇中國節帳號、CCTV4多媒體平臺推出傳奇中國節•年來到新媒體直播，逛年貨大集、賞趣味民俗、看新春文明新風，過一個暖心暖意、團團圓圓的中國年。

（海報)全球共用中國節 傳奇盛宴賀新歲 大年除夕《傳奇中國節 春節》7小時不間斷直播 無縫銜接總臺春晚
（海報)全球共用中國節 傳奇盛宴賀新歲 大年除夕《傳奇中國節 春節》7小時不間斷直播 無縫銜接總臺春晚

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