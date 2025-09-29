圓幣科技集團宣布品牌升級 正式推出跨境支付新品牌「源穩支付」

香港 2025年9月29日 /美通社/ -- 圓幣科技集團（下稱「集團」）今日宣布品牌升級策略，正式推出全新跨境支付品牌「源穩支付」（OristaPay）。此舉明確劃分集團兩大核心業務：其一為專注跨境支付服務的「源穩支付」，涵蓋法幣錢包與支付服務，由集團子公司圓幣錢包科技有限公司（RD Wallet Technologies Limited，簡稱RDWT）營運並持有儲值支付工具（SVF）牌照；數位支付及託管服務則由RD Escrow提供，該公司為持牌信託或公司服務提供者（TCSP），並包括集團其他子公司持有的相關牌照開展業務。其二為獨立營運的圓幣創新科技有限公司（RD InnoTech Limited），曾於2024年7月參與香港金融管理局（HKMA）穩定幣發行人沙盒。

在全新品牌策略下，「源穩支付」定位為領先的新型支付基礎設施服務商，憑藉RDWT的SVF牌照及集團旗下其他相關子公司牌照，為企業客戶提供安全、合規、高效且創新的跨境支付解決方案，兼具合規優勢與技術創新。同時，圓幣創新科技有限公司將繼續致力於支持本地穩定幣相關監管框架建設，積極參與香港金融科技領域的合規實踐。兩大業務線遵循獨立營運、策略協同的發展原則，分別拓展其市場機遇，共同構建集團在數字金融領域的領先優勢。

圓幣科技集團首席執行官劉宇表示：「清晰的品牌策略將更好地釋放各業務的核心潛力。圓幣科技集團在合規創新的道路上已堅持五年，我們堅信技術能夠為客戶帶來更優質、更高效的支付及金融解決方案。透過兩大核心業務，我們期待從金融與支付行業的不同角度持續為客戶創造價值，並為香港的金融科技創新貢獻力量。」

關於圓幣科技集團

圓幣科技集團是一家立足香港、面向全球的金融科技集團，通過旗下多個持牌實體為企業提供創新的數字金融服務。集團致力建設連接傳統金融（Web2）與Web3的新一代金融基礎設施，憑藉香港國際金融中心的優勢，通過科技創新與合規實踐，為企業提供安全、高效、透明的跨境支付、數字資產管理及結算服務。集團積極參與香港虛擬資產監管框架的建設，配合香港金融管理局等監管機構，推動穩定幣、跨境支付及合規基建領域的創新，助力香港發展成為亞洲領先的數字金融及虛擬資產樞紐。瞭解更多：https://rd.group

關於源穩支付 (OristaPay)

源穩支付是圓幣科技集團旗下全新的跨境支付品牌，專注為企業客戶提供創新的支付解決方案。平台包括集團子公司持有的儲值支付工具（SVF）牌照及其他多元化牌照資源，確保提供安全、完全合規的支付服務。

