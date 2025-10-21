紅盒迷你倉十週年誌慶 推出業界首創「紅保倉」專業級儲存方案

紅盒迷你倉十年來便將安全視為核心。所有物業一直嚴格遵從香港消防處（FSD）及屋宇署（BD）的最新安全指引及建築物條例。

「紅保倉」由政府認可之註冊建築師及結構工程師精密設計及建造。採用的高規格防火物料通過嚴格國際測試，能提供60分鐘的防火保護，耐火極限為政府要求的兩倍，可抵禦高達1000°C的高溫。這意味著不幸發生火警時，「紅保倉」能為消防救援及保障客戶財物爭取極寶貴的時間。

為實現全方位預警，每個「紅保倉」更配備獨立熱力感應及警報系統，能即時偵測異常高溫，並將信號直接傳送至香港消防通訊中心，確保在緊急情況下得到最迅速的響應。倉內同時配備防塵天花及獨立照明，於每個細節均體現專業與貼心。

回饋十年信賴

紅盒迷你倉高級項目發展總監梁永康先生表示：「我們設計『紅保倉』的理念非常清晰：為顧客守護他們最珍惜的一切 — 可以是一箱載滿家庭溫暖的舊照片，也可以是收藏家窮盡心血搜羅的藝術品，甚至是支撐一盤生意的關鍵文件。這些物品的價值，遠非金錢可以衡量。正因如此，我們特意邀請註冊建築師與工程師的專業團隊，歷經嚴謹的結構計算、物料選材、防火測試、施工，成功創建這項業界首創，並獲得政府部門認可的『紅保倉』。」

市場推廣總監陳鳳琪小姐補充說：「在紅盒迷你倉邁入第一個十年的重要時刻，我們思考著如何給予顧客最有意義的回饋。答案就是『紅保倉』— 一個將安全標準提升至嶄新水平的儲存方案。我們誠意推出『紅保倉十週年體驗價』來慶祝這個里程碑。這不僅是我們的回饋，更是誠摯的邀請，讓顧客與我們一同見證，香港的迷你倉可以達到何等專業與安全的程度。」

全面優質的儲存環境

除了領先業界的防火標準外，「紅保倉」顧客同享紅盒迷你倉一貫的優質儲存環境，例如：

24 小時恆溫恆濕 及整 潔 ：確保收藏品、電子產品、皮具及文件等免受潮濕或溫差損壞。

：確保收藏品、電子產品、皮具及文件等免受潮濕或溫差損壞。 嚴密保安監控 ：全場設有24小時CCTV閉路電視監控及智能門禁系統，確保只有授權顧客方可以進出。

：全場設有24小時CCTV閉路電視監控及智能門禁系統，確保只有授權顧客方可以進出。 靈活便捷的儲存方案 ：提供由6呎儲物櫃到300呎迷你倉等多種尺寸選擇，配合彈性租期的長租、短期月租，滿足個人及商業客戶的不同需求。

：提供由6呎儲物櫃到300呎迷你倉等多種尺寸選擇，配合彈性租期的長租、短期月租，滿足個人及商業客戶的不同需求。 專屬便利設施： 提供客戶專用泊車位，手推車、梯子等多種輔助工具，現場亦備有包裝物料可供選購，滿足客戶一切所需。

慶祝十週年：「紅保倉」限時半價體驗

為慶祝品牌成立十週年，並讓更多顧客體驗頂級儲存方案，紅盒迷你倉誠意推出「紅保倉十週年體驗價」。由即日起至2025年11月30日，新客戶可以半價優惠，親身體驗「紅保倉」的極致安全保障。

如欲了解更多關於「紅保倉」及十週年體驗價優惠詳情，歡迎瀏覽官方網站 https://www.redboxstorage.com.hk/zh-HK/storage-solution/redvault 或致電客戶服務熱線 +852 2687 3288 查詢。

關於紅盒迷你倉

2022年被全球投資巨頭博楓資產管理有限公司 (Brookfield Asset Management) 收購，紅盒迷你倉成為香港卓越的迷你倉專家，為個人及企業提供創新靈活的儲存解決方案。我們專注於創新、卓越品質及以客為本的服務，致力於幫助顧客過上更有條理和充實的生活，專注於生活中最重要的事物。

媒體聯絡

陳鳳琪

市場推廣總監

紅盒迷你倉

[email protected]

SOURCE RedBox Storage