昂沃生技完成股份交換 全球營運總部轉移至台灣

公司重組完成後：

設立於台灣的昂沃生技（Onward Therapeutics, Inc.）為集團之全球控股暨營運總部。

瑞士與法國子公司維持正常運作，持續專注於臨床前與臨床開發。

所有授權、智慧財產權及研發計畫均維持不變。

台北和瑞士洛桑 2025年11月11日 /美通社/ -- 設立於台灣之昂沃生物科技股份有限公司（昂沃生技, Onward Therapeutics, Inc.）今日宣布，已和瑞士Onward Therapeutics SA完成股份交換程序。依此架構調整，昂沃生技成為集團的全球控股暨營運總部，而瑞士公司則成為台灣昂沃生技的全資子公司。

本次集團重組透過股份交換，使原瑞士母公司全體股東依比例換得台灣公司股份，維持相同的股權比例與董事會組成。此舉為昂沃生技在全球營運整合及亞洲與歐洲市場擴展上的重要戰略里程碑，同時讓公司在台灣、瑞士與法國的研發與營運團隊能更緊密合作。

過去六年中，昂沃生技已建立具競爭力的產品管線，涵蓋四項針對實體腫瘤與血液惡性疾病的創新開發計畫，透過授權、併購與自主研發方式逐步拓展。此次股份交換旨在使公司結構與台灣蓬勃發展的生技資本市場更緊密接軌，並支援公司的長期成長藍圖，包括未來募資與上市規劃。

昂沃生技擁有堅實的台灣與國際長期股東基礎，未來將持續運用台灣在技術創新、臨床試驗與高階生技製造方面的優勢，加速全球臨床開發與策略合作。台灣兼具創新動能與資本市場的支持環境，亦為昂沃生技持續成長與國際合作提供有利條件。

昂沃生技創辦人、董事長暨執行長葉常菁博士表示：「非常感謝全體股東對此次股份交換的全數支持。將全球總部設於台灣，對昂沃生技而言具有象徵與實質的雙重意義。台灣兼具創新、效率與國際連結力，是公司邁向全球成長下一階段的理想基地。而憑藉台灣堅實的研發基礎與投資人支持，我們將持續推進創新癌症療法，讓昂沃生技以台灣為起點，拓展全球抗癌新局面。」

關於昂沃生技（ Onward Therapeutics ）

昂沃生技(www.onward-therapeutics.com)是一家臨床階段的生物技術公司，致力於開發創新、多元機制的癌症治療藥物，以克服腫瘤抗藥性為目標。公司由擁有豐富轉譯醫學與新藥開發經驗的團隊領導，採行策略性且高效率的開發模式推進多項潛力藥物。

主要產品包括 OT-A201，為昂沃透過全球授權與投資 Biomunex Pharmaceuticals 所取得的雙特異性抗體；OT-C001，透過旗下持股子公司 Emercell 開發的異體 NK 細胞治療，除了此兩項臨床階段之藥物，公司並開發OT-S00X，由法國蒙彼利埃癌症研究所（Institut du Cancer de Montpellier）全球授權的腫瘤代謝小分子新藥；以及 OT-A30X，公司自主開發的多特異性抗體平台。

昂沃生技最初成立於瑞士，現以台灣為全球總部，在台北、洛桑與巴黎設有研發與營運據點，致力於推動創新癌症療法的全球臨床開發與國際合作。

