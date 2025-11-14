楊文蔚演繹健絡通新廣告 與黃天賜教授對談運動復康

楊文蔚作為香港體壇標誌性人物，近年持續面對傷患與慢性痛症挑戰，於高強度訓練與康復過程間不斷尋求平衡。她在對談中坦言，身體不適不僅影響競技表現，更深刻考驗心理素質。黃天賜教授則以其在疼痛管理領域的專業知識，透過健絡通產品協助她緩解痛楚、提升訓練效能，展現品牌在運動復康領域的實踐價值。在康復過程中，楊文蔚選擇信賴健絡通，並首次公開分享這份真實體驗。

品牌形象全面升級 邁向現代化新里程

配合全新廣告推出，健絡通同步進行品牌視覺革新。新標誌以簡潔筆觸勾勒出品牌英文名稱「Herbalgy」中的「H」字母，形態猶如兩人握手，象徵品牌與用戶之間的緊密連結與協作精神。

旗下「壹點寧 清涼」及「健絡通活絡貼」換上時尚新裝，配色鮮明、風格簡約。延續專業形象的基礎上，注入年輕動感氣息，體現品牌從專業醫療走向日常健康生活的發展願景。

「上中下疼痛管理」策略 精準管理疼痛 昇華為生活態度

黃天賜教授多年來以疼痛管理研究為核心，致力實踐中醫「未病先防」的預防理念，以疼痛管理研究為核心，將減輕大眾痛楚、提升生活品質視為健絡通的根本使命。品牌致力將疼痛管理發展為精準有效、可持續的居家護理方案，讓傳統智慧無縫融入現代生活節奏。

創新管理框架：三大防護體系

健絡通開創「上中下疼痛管理」框架，系統化建構疼痛復康防護網：

頸肩及頭部防護: 壹點寧 清涼

含清涼薄荷腦成分，配合360度磁力按摩設計，有助舒緩頭痛、頸痛、肩痛及肌肉痠痛。經香港城市大學及浸會大學實證，「壹點寧 清涼」能提升劇烈運動後恢復筋肌功能達51% [1] ，有助快速恢復狀態，減輕疲勞感。 5 毫升輕便裝，以精巧設計實現隨身攜帶，不論訓練、辦公或旅途，隨時提供專業級疼痛管理。





含清涼薄荷腦成分，配合360度磁力按摩設計，有助舒緩頭痛、頸痛、肩痛及肌肉痠痛。經香港城市大學及浸會大學實證，「壹點寧 清涼」能提升劇烈運動後恢復筋肌功能達51% ，有助快速恢復狀態，減輕疲勞感。 5 毫升輕便裝，以精巧設計實現隨身攜帶，不論訓練、辦公或旅途，隨時提供專業級疼痛管理。 四肢與腰背防護： 健絡通草本活絡油 及 健絡通活絡貼

專為腰背、四肢及關節不適設計。透過「一點一貼」的協同護理，先以「健絡通草本活絡油」早上輕柔按摩，促進血液循環，再配合「健絡通活絡貼」晚上持續護理，協同作用，舒筋活絡，有效緩解運動後肌肉痠痛。





專為腰背、四肢及關節不適設計。透過「一點一貼」的協同護理，先以「健絡通草本活絡油」早上輕柔按摩，促進血液循環，再配合「健絡通活絡貼」晚上持續護理，協同作用，舒筋活絡，有效緩解運動後肌肉痠痛。 髖膝踝修護：藏紅寧外用鎮痛劑 及 藏紅寧藥貼

藏紅寧系列蘊含紅花成分，活血散瘀，針對髖膝踝關節不適，透過「日油夜貼」的日夜護理模式，日間使用鎮痛劑、夜間貼敷藥貼，日夜配合雙效緩解扭傷勞損，改善長期筋肌疲勞。

關於健絡通：

健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。

黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。於26年間，他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久歷史且暢銷的品牌。

這些品牌提供以簡便的藥物為基礎的家居護理方法，旨在早期預防都市生活中由血氣運行不暢引起的各種慢性痛症。

