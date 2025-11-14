楊文蔚演繹健絡通新廣告 與黃天賜教授對談運動復康

同步推出「壹點寧 清涼」5毫升輕便裝及新產品「健絡通活絡貼」

香港 2025年11月14日 /美通社/ -- 香港疼痛管理專家健絡通今日正式發布全新電視廣告，邀請香港跳高紀錄保持者楊文蔚與品牌創辦人黃天賜教授展開深度對話，分享運動復康與疼痛管理的真實經驗。同步推出「壹點寧 清涼」 5 毫升輕便裝及新產品「健絡通活絡貼」，以便攜設計滿足現代人隨時隨地的疼痛管理需求。

楊文蔚演繹健絡通新廣告 與黃天賜教授對談運動復康

楊文蔚作為香港體壇標誌性人物，近年持續面對傷患與慢性痛症挑戰，於高強度訓練與康復過程間不斷尋求平衡。她在對談中坦言，身體不適不僅影響競技表現，更深刻考驗心理素質。黃天賜教授則以其在疼痛管理領域的專業知識，透過健絡通產品協助她緩解痛楚、提升訓練效能，展現品牌在運動復康領域的實踐價值。在康復過程中，楊文蔚選擇信賴健絡通，並首次公開分享這份真實體驗。

品牌形象全面升級 邁向現代化新里程

配合全新廣告推出，健絡通同步進行品牌視覺革新。新標誌以簡潔筆觸勾勒出品牌英文名稱「Herbalgy」中的「H」字母，形態猶如兩人握手，象徵品牌與用戶之間的緊密連結與協作精神。

旗下「壹點寧 清涼」及「健絡通活絡貼」換上時尚新裝，配色鮮明、風格簡約。延續專業形象的基礎上，注入年輕動感氣息，體現品牌從專業醫療走向日常健康生活的發展願景。

「上中下疼痛管理」策略 精準管理疼痛 昇華為生活態度

黃天賜教授多年來以疼痛管理研究為核心，致力實踐中醫「未病先防」的預防理念，以疼痛管理研究為核心，將減輕大眾痛楚、提升生活品質視為健絡通的根本使命。品牌致力將疼痛管理發展為精準有效、可持續的居家護理方案，讓傳統智慧無縫融入現代生活節奏。

創新管理框架：三大防護體系
健絡通開創「上中下疼痛管理」框架，系統化建構疼痛復康防護網：

  • 頸肩及頭部防護: 壹點寧 清涼 
    含清涼薄荷腦成分，配合360度磁力按摩設計，有助舒緩頭痛、頸痛、肩痛及肌肉痠痛。經香港城市大學及浸會大學實證，「壹點寧 清涼」能提升劇烈運動後恢復筋肌功能達51%[1]，有助快速恢復狀態，減輕疲勞感。 5 毫升輕便裝，以精巧設計實現隨身攜帶，不論訓練、辦公或旅途，隨時提供專業級疼痛管理。

  • 四肢與腰背防護： 健絡通草本活絡油 及 健絡通活絡貼
    專為腰背、四肢及關節不適設計。透過「一點一貼」的協同護理，先以「健絡通草本活絡油」早上輕柔按摩，促進血液循環，再配合「健絡通活絡貼」晚上持續護理，協同作用，舒筋活絡，有效緩解運動後肌肉痠痛。

  • 髖膝踝修護：藏紅寧外用鎮痛劑 及 藏紅寧藥貼
    藏紅寧系列蘊含紅花成分，活血散瘀，針對髖膝踝關節不適，透過「日油夜貼」的日夜護理模式，日間使用鎮痛劑、夜間貼敷藥貼，日夜配合雙效緩解扭傷勞損，改善長期筋肌疲勞。

壹點寧 清涼 5 毫升 輕便裝 銷售點：健絡通官網及，香港的松本清指定分店、一田（沙田）、屈臣氏網店、HKTVmall、各大連鎖個人護理用品店及藥房。

壹點寧、 健絡通及藏紅寧產品銷售點：健絡通官網、香港萬寧、屈臣氏、惠康、裕華國貨、Colourmix、松本清、一田、Aeon、龍豐集團、HKTVmall、Healthstore、各大連鎖個人護理用品店及藥房。

[1]城市大學和浸會大學於2007年2月的實驗報告驗證了壹點寧 清涼的功效，顯示它能夠高達51%地提升劇烈運動後的恢復筋肌功能和減輕疲勞。

關於健絡通：

健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。

黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。於26年間，他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久歷史且暢銷的品牌。

這些品牌提供以簡便的藥物為基礎的家居護理方法，旨在早期預防都市生活中由血氣運行不暢引起的各種慢性痛症。

若要獲取更多關於健絡通的資訊，請到︰
網站︰https://herbalgy.com
Facebook︰https://www.facebook.com/Herbalgy/
Instagram︰https://www.instagram.com/herbalgyhk/ 

