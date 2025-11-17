犀牛國際教育：五周年啟航國際教育佈局 確立香港成亞太教育樞紐

犀牛國際教育在五年內積極拓展校區網絡，至今於海內外已佈局逾40所校區。為實現「全球聯動、區域互補」「為全球學生提供升學服務」的新格局，機構將全面實施「三中心」策略，其中香港將擔任亞太中心的關鍵角色，另外兩個中心包括：上海中心，作為內地產品與師資中心，專注內容研發；以及波士頓中心，作為集教育、交換、探索、賦能、生態學於一身的 5E 中心，擴展學術及文化交流的深度及垂類服務廣度。

同時犀牛國際教育已在香港、新加坡兩地落成新校區，兩地將相輔相成，聯動升級課程、競賽與升學服務，成為亞洲學生銜接全球教育資源重要橋樑。犀牛國際以「X-New」為名，正是取其數學代名詞 X 代表未知與無限，New 寓意新生與未來，為學員開啟無窮可能。

科學化教學：首創「EMH × NSO」方法論攻克學習盲點

犀牛的核心優勢在於堅持以科學方法論提升學生的學習效率。經多年實戰累積，犀牛國際教育首創 「EMH × NSO」教學結構，建立學術成績與競賽實力嘅綜合評估機制，納入持續性評估系統，持續跟蹤並提升學員的學術表現。此方法拆解 A-Level、IB、IGCSE 等國際課程大綱，轉化為一套共通且具指標性的評分標準和學習佐證。同時，依據學員程度，建立由基礎至拔尖的三層訓練模式（NSO），確保教學因材施教。「EMH × NSO」教學法實施後取得顯著成效，2025屆在美國數學競賽（AMC）中有26名榮獲滿分，204位獲全球優秀獎，83位獲全球卓越獎。

頂尖師資結合 AI 智能：效率與成果雙重提升

犀牛國際教育擁有雄厚的師資力量，截至 2025 年，教職人員已逾 400 名。其中，63% 的教師畢業於 QS 世界排名前 100 的頂尖大學，彰顯了團隊的國際化視野與卓越學術背景。值得一提的是，香港中心的所有教師均具備碩士學位，其中包括香港三大（港大、中大及科大）畢業生，還有來自史丹福大學、劍橋大學及紐約大學等全球知名學府的優秀人才。機構更自主研發 Rhino Smart Learn™ 智能學習系統，利用 AI 進行數據分析及推薦，協助導師精準把握學生的能力圖普及學習進度。新系統上線後，學員的學習效率提升了 22%，而功課完成率更提高了 30%。

初心與願景：連接世界，學成歸來

創辦人李現偉以「潛龍自渡，亢龍再起」寄語團隊與學子。他強調，犀牛的使命是培養學子勇敢走向世界，並希望他們學成歸來，將國際視野與所學貢獻給中國的建設與發展。犀牛國際教育將持續以中國教育的智慧和力量，接軌世界教育，為每一位學員創建無限可能。

SOURCE 犀牛國際教育