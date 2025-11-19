香港浸會大學合作交流午宴 深化產學合作共創可持續未來

浸大校董會暨諮議會主席黃英豪博士致辭歡迎各位嘉賓，感謝他們為同學創造具意義的社會體驗。他表示，各界的支持與貢獻為實現浸大願景扮演重要角色。在人工智能時代，浸大的教育理念更重視人類獨有的共情力、想像力與道德判斷力，讓學生在瞬息萬變的環境下脫穎而出。他說：「隨着國家『十五五』規劃以創新及高品質發展為重點，浸大將繼續肩負重任，為國家的繁榮與可持續發展作出建設性貢獻。」

大學將於明年迎來70週年校慶，黃博士誠邀社會各界攜手見證浸大持續的創新歷程與深遠影響，並共同開展下一階段的發展篇章。

浸大校長衞炳江教授致感謝辭時表示，培養可持續發展未來的能力是大學的重要職責之一。浸大的跨學科課程緊扣17個聯合國可持續發展目標（SDGs），致力為社會培育具前瞻視野的人才。他更提及，跨學科創新團隊於今年榮獲「大學教育資助委員會傑出教學獎（協作團隊組別）」，充分肯定了浸大推行「全人教育」及培育未來青年領袖的成效。

本次活動設有六大「主題配對區」，涵蓋創意藝術與媒體、創新與創業、健康與福祉、人文與文化、可持續發展與綠色創新，以及科技與創新。同場的「互動專區」由七大學院及北師香港浸會大學共同呈現，展示最新科研與創意項目，體現浸大在跨學科研究及產學研合作上的實質成果，促進學者、學生與企業代表交流。

午宴的場地設計全面融入可持續理念，約八成佈置與物料採用環保及可回收材料，包括「種子紙」嘉賓證、「杜邦紙」環保袋，以及巧妙利用「瓦通紙」完成場地佈置，與SDGs緊密結合，突顯浸大於環保實踐方面的心思及卓越表現。

浸大近年於可持續發展方面的策略舉措持續獲得國際肯定。在「2025年度泰晤士高等教育大學影響力排名」中，浸大從去年的101–200位區間躍升至全球第69位，並連續兩年在「SDG 4：優質教育」一項高踞全球第二。此外，浸大共有九項SDG躋身全球百強，較去年大幅增加，彰顯大學在以人為本、跨學科研究及社會責任方面的領導地位。

這份堅持亦反映在大學於國際高等教育排名的持續攀升之中。浸大在Quacquarelli Symonds（QS）公布的「2026亞洲大學排名」中，從去年的第71位，上升至第53位，創下自2016年以來在同一項排名中的最佳表現。

展望未來，浸大將持續以可持續發展為核心策略，加強與僱主及業界合作，推動課程改革及研究應用，並透過跨學科合作及全球夥伴聯盟，推動科研轉化，培育兼具創意及社會責任感的新世代人才。

