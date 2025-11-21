鴻騰於鴻海科技日展示高速連接器、電力及液冷解決方案 展現集團垂直整合實力

香港2025年11月21日 /美通社/ -- 鴻海科技日於11月21-22日在南港展覽館隆重登場，今年以『鴻海三大智慧平台結合AI技術的落地應用』為主軸，全面展現鴻海在AI技術應用的最新進展。作為鴻海科技集團（TWSE:2317）旗下專注於製造連接器的垂直整合子公司的鴻騰精密科技（FIT Hon Teng, 6088-HK），也於科技日現場展示多項高速連接器、電力解決方案和液冷散熱解決方案，呈現鴻海科技集團垂直整合生態系的優勢。

今年FIT展出伺服器高速傳輸、電力解決方案和液冷散熱產品，包含高壓方案的800V & ±400VPower Busbar、大電流方案的400A & 100A AC Whip Connectors和LC Busbar 140KW & UQDB Floating 模組。其中，400A AC Whip Connectors為目前市場上首次推出的規格，能滿足高功耗伺服器機櫃相關的新需求。相關技術於本次OCP展會中亮相時，特別吸引重要CSP R&D Leader與多組關鍵客戶來訪，同時 FIT LC Busbar & Power Busbar 也成功整合上Nvidia MGX 展示牆。

鴻海科技日於11月21至22日在台北南港展覽館舉行，活動將呈現集團最新科技成果與產業合作方向。FIT誠摯邀請產業夥伴、媒體朋友與民眾們蒞臨參觀，共同見證鴻海科技生態系的最新發展。更多關於鴻海科技日(HHTD)的資訊請參考鴻海官方網站: HHTD 鴻海科技日

關於鴻騰精密科技（FIT Hon Teng）

鴻騰精密有限公司（香港交易所代碼：6088）為連接解決方案市場領導者，於2017年於香港掛牌上市，為大中華區第一大消費性電子產品連接器廠商。以製造連接器產品為主要核心，其產品銷售全球逾60國，近年策略發展 5G AIoT、電動車及聲學電子元件產品，並跨足經營消費者品牌。更多鴻騰精密科技資訊請洽公司網站www.fit-foxconn.com。

