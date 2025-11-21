季節轉換易中招？感冒高峰期將至 農本方感冒組合守護全家

以下為出4大最易「中招」的日常情境，讓你在感冒高峰期更有準備。

4大最易「中招」的日常情境

01 季節交替溫差大：早開冷氣晚開窗 一不小心就不適

香港天氣忽冷忽熱，不少人早上吹冷氣、晚上又開窗，體溫調節不及，容易出現疲倦、肌肉痠軟、鼻水等症狀。

02旅行人士：長途飛行與溫差變化 喉嚨更易受刺激

旅客經常一上飛機就感到乾燥、喉嚨緊繃，經濟艙冷氣又強，下機再遇上溫差，常出現鼻塞、疲倦、喉痛等不適症狀。

03 打工族：冷氣環境配合工作壓力 出現鼻塞頭痛

天氣轉冷後，打工族長時間在開放式辦公室的冷氣環境下，空氣不流通，加上工作臨近臨近項目交付或趕工時壓力增加，易出現鼻塞、疲乏、喉嚨乾等症狀。

04 在校學童：校園人多密集 免疫力不足易病倒

學校屬於人群密集的空間，孩子長時間在課室與同學接觸，加上年紀較小、抵抗力仍在發展，一旦有同學出現咽喉不適、聲沙或咳嗽，較容易在校內互相傳染。家長亦常發現，小朋友放學後開始流鼻水或喉嚨痛，回家後更有機會影響其他家庭成員。

面對這些困擾，中醫經常提及的一些配方或有幫助：金銀花含綠原酸，能促進身體代謝並舒緩風熱不適；而連翹含連翹酯苷 A，亦是中醫舒緩初起不適中常提到的重點成分。農本方三款經典即溶中藥系列——農本方® 感冒沖劑 - 銀翹散、農本方®止咳沖劑 - 止嗽散及農本方® 複方羅漢果止咳沖劑 - 清熱潤肺配方含有經典配方，以便捷形式呈現傳統藥食之理，更貼合現代生活節奏。

農本方經典古方結合現代科研，效果獲實證支持

農本方以「居家必備三寶」的定位，推出3 款極受家庭歡迎的即沖中藥沖劑，避免西藥可能引發嗜睡、腸胃不適和抗藥性等問題，為市民提供「無睡意、不含西藥成分」的感冒舒緩選擇。農本方感冒沖劑強調「把握黃金4小時」的概念，在感冒初期立即服用，有助緩解感冒症狀：

1. 農本方® 感冒沖劑 - 銀翹散：對應感冒初起、喉嚨痛、頭重

農本方® 感冒沖劑源自清代名醫吳鞠通《溫病條辨》中的銀翹散，成分包含金銀花、連翹、桔梗、薄荷等十味藥材。金銀花與連翹清熱解毒，可緩解發熱和喉嚨腫痛；桔梗有助舒緩咳嗽與喉部不適；薄荷疏風散熱，緩解頭痛、鼻塞和流鼻水；各種藥材相互配合，可全面緩解感冒初期症狀，包括頭痛發熱、流鼻水、喉嚨腫痛及肌肉酸痛，讓身體更快恢復舒適。

2. 農本方®止咳沖劑 - 止嗽散：緩咳嗽痰多、痰黏難囉

農本方®止咳沖劑出典清朝《醫學心悟》，為歷代沿用的經典止咳名方。成分包含桔梗、荊芥、紫菀、百部、白前、甘草及陳皮：桔梗有助咯痰順暢並舒緩喉部不適；荊芥疏散風邪、改善咳嗽；紫菀與百部潤肺止咳、減輕痰多與痰黏；白前化痰利氣；甘草調和諸藥並紓緩喉痛；陳皮理氣化痰。整體旨在從源頭改善咳嗽、痰黏等問題，可有效紓緩咳嗽痰多、痰黏難咯、咯痰不順及喉痛聲沙等症狀。

3. 農本方® 複方羅漢果止咳沖劑- 清熱潤肺配方：滋潤喉嚨、改善聲沙與燥咳

農本方® 複方羅漢果止咳沖劑含羅漢果、枇杷葉、白前、桔梗、百部、桑白皮等，以清熱潤肺、化痰止咳為主要功效。適合喉乾、燥咳、聲沙及偏熱氣人士，也能緩解喉痛、痰多與煙酒過多引起的喉部不適。

連續十年全港處方濃縮中藥銷量第一*的農本方，所有產品均於通過中國生產質量管理規範 (GMP) 、澳洲藥物管理局TGA及美國藥典USP三個國家標準認證的廠房生產，並通過重金屬、農藥殘留及微生物限度測試，生產基地以其先進、精密與完善的管理而聞名，為亞洲頂尖的中藥研究與製造設施之一，確保產品品質安全可靠。

值得關注的是，培力農本方一直推進傳統中藥達致現代科研化，多年來積極與本地大學合作，對傳統中藥方劑進行臨床前研究。其中一項研究聚焦經典方劑「銀翹散」中九種主要中藥成分，包括金銀花﹑連翹、桔梗、薄荷等的研究發現，具清熱解毒﹑調節免疫，抗氧化等作用。而連翹中的連翹酯苷A (Forsythoside A) 為主要的功效成分，其針對感冒症狀的效果不遜於西藥。此外，金銀花含綠原酸，能促進人體新陳代謝，並有助疏散風熱，舒緩喉嚨痛等不適症狀。

該經典方劑的活性成分及其作用機制經本港大學深入研究，並於2017年發表於國際著名學術期刊，農本方本次研究的結果為支持傳統中藥方劑的應用提供了科學依據。

中醫茶飲保健：疏風清熱，解毒利咽

在日常保健層面，除了即溶中藥的便捷選擇外，中醫亦強調可從日常調理入手。以下為專業中醫常建議的桑芪飲配方，可在季節交替時增強體質、提升抵抗力：

材料：桑葉10克，蘆根15克，薏苡仁20克，桔梗10克，五指毛桃20克，薄荷5克（後下），金銀花6克。

製法：把上述材料洗淨，一起放入鍋中，加適量清水，煮約30分鐘，代茶飲。此為1-2人量。

多款農本方®即溶中藥享「兩件85折」限時優惠

