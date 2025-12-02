扎根香港四十五年 通力電梯推出全新三大策略部署，推動香港智慧城市升級

三大核心策略部署 精準應對香港城市發展機遇

面對香港數碼化轉型需求、樓宇老化及2050碳中和目標等核心挑戰，通力針對性推出三大策略部署，以技術創新及資源整合逐步應對城市發展挑戰。

首先，加速升降機全面數碼互聯，升級客戶體驗，推動智慧樓宇發展。通力重點打造 myKONE 雲端數碼平台，實現設備、維保及客戶的一體化數碼管理：不僅可透過即時採集運行狀態，整合設備全生命周期資訊，為樓宇管理提供高效決策支援；更依靠人工智能演算法深度分析數據，將被動維修轉化為預測性維修保養，從而減少停機時間。同時，通力亦積極加強與生態合作夥伴的創新協作，例如透過開放API接口予合作伙伴、SMS發送乘客求助訊息，為市民帶來更便捷、個人化的升降機乘搭體驗，實現樓宇管理效能與乘客體驗的雙重提升。

其次，針對香港逾六成住宅樓齡超過30年、舊梯安全隱患多、故障頻繁的民生挑戰，通力推出更創新、更高效的方案驅動升降機優化改造，全面推動城市活化。技術層面，將引入 UltraRope® 碳纖維牽引技術，顯著減輕升降機系統重量，提升系統穩定性，並將運行中的能源消耗減少最多30%，不僅適用於香港高密度超高層建築的空間限制，更能有效應對颱風等極端天氣；同時，將依靠大灣區智慧物流及裝配中心佈局，透過快速調配深港技術團隊及備件庫存，將香港地區優化改造設備配送效率提升20%，大幅縮短樓宇改造週期，讓香港居民更快享受安全流暢的出行體驗。

第三，聚焦綠色創新技術突破，推出全方位綠色升級方案，協助香港實現2050年碳中和願景。2025年，所有通力升降機均配備再生能源（Regenerative Drive）技術，這項核心綠色創新應用可將升降機下降或減速時產生的動能轉化為電能，並回饋至大廈電力系統供其他設備使用，配合新驅動系統可節省最高70%能源損耗。同時，通力香港明確提出2030年實現營運碳中和的策略目標，並承諾以全生命周期綠色服務方案協助客戶達成減碳目標，為香港綠色建築發展提供穩健支援。

大灣區協同 香港戰略角色進一步突顯

隨著粵港澳大灣區一體化邁入高質量發展新階段，香港的區域戰略價值持續提升。今年8月，通力電梯正式宣布大灣區投資計劃，該計劃將成為推動香港城市發展的重要引擎——透過加速構建高效創新的跨境協同體系，不僅能為香港帶來數碼化轉型的加速動能，更能全面提升跨境項目交付效率，同時為本地客戶帶來更卓越的服務體驗，實現區域城市與香港的雙向賦能。

通力大中華區執行副總裁包嘉峰先生指出：「香港在通力的發展歷程中具有重要策略地位，不僅是我們進入大中華區的起點，更是推動區域創新及服務提升的重要力量。大灣區一體化為通力帶來全新協同機遇，而我們於今年在大灣區的投資，正是以實際行動強化香港在區域網絡中的樞紐角色，開啟通力在香港的下一個創新篇章。」

通力大中華區、大灣區高級副總裁兼香港董事總經理謝佶雋先生補充道：「大灣區協同的核心在於優勢互補與互相學習。香港在專業服務及行業規範方面的領先經驗，能為內地市場提供寶貴借鑑；而内地，特别是深圳的數碼創新優勢結合香港的商業模式，則可形成強大合力。這項互補性的整合創造了強大的協同效應，將顯著提升整個區域的營運效率和通力在市場上的領先地位。」

下載高清圖片： https://drive.google.com/drive/folders/1v20tYyRM593ecg3-qOxTY2OWUXpzdAAi?usp=drive_link

通力集團

在通力，我們的願景是塑造城市的未來。作為全球升降機及自動梯行業的領導者之一，通力每天在全球範圍運送的客流量超過20億人次。透過智能、可持續的客流體驗，我們致力讓乘客出行更安全、便捷、可靠。通力集團2024年淨銷售額達110億歐元，截至2024年底，我們在全球近70個國家擁有超過6萬名員工。1967年，通力於芬蘭赫爾辛基納斯達克交易所上市。

www.kone.com

SOURCE 通力電梯（香港）有限公司