香港大都會獅子會首屆慈善晚宴 支援大埔火災災民

晚宴焦點包括多位嘉賓致辭，均肯定屬會的果斷行動。主講嘉賓為行政會議成員高永文醫生GBS太平紳士，他對受災者表達深切慰問，並將救援行動與公眾健康及安全意識的重要性相連，高度讚揚獅子會長期以來對社群福祉的承諾。

前醫管局九龍東聯網總監陸志聰醫生太平紳士亦出席致辭，讚揚香港大都會獅子會堅定支持救援籌款工作，強調善款將為受災者帶來即時幫助。

凝聚善款與社群力量

獅子會港澳303區總監梁鳳華獅姐亦親臨上台，表揚大都會獅子會林曄會長，在災難後迅速調整晚宴籌款及服務重心，肯定其領導力與善心行動，指有關舉動完美體現獅子會「我們服務」的核心使命。

香港大都會獅子會創會會長林曄表示：「支援大埔災場鄰里的決定於會中即時達成共識，毫無分歧。雖然原定全年其他社區項目同樣重要，但在緊急時刻對火災災民伸出援手，正正體現獅子會服務的核心精神。對於這晚大家踴躍捐輸、慷慨解囊，我們深表感激。」

香港大都會獅子會向所有受大埔火警影響人士致以最深切慰問，並會持續從旁協助他們從創傷中恢復，走出陰霾。

關於香港大都會獅子會

香港大都會獅子會隸屬國際獅子會港澳303區，致力透過各項人道服務項目回饋本地社群，重點關注健康、青少年及社群福祉領域。香港大都會獅子會，為今年3月正式成立的新進屬會，隸屬303區之第128個成員，會員匯聚來自全球各地9個不同種族及國籍人士，憑藉多元文化背景締結緊密團結的服務力量，以跨界別、多維度服務回饋社會，聚焦關懷弱勢群體生活所需。

11月26日大埔發生火災後，災情即時牽動屬會全體成員的心。作為創會會長，林曄於火災翌日，迅速行動，親率成員前往藍田獅子會幸福服務站參與物資籌備及食物製作工作，與眾多獅子會義工緊密協作、無間配合，全力協助受災市民——除提供緊急糧食外，亦同步響應獅子會項目總指揮統籌發放床墊、家用電器等生活必需物資援助，充分體現「那裏有需要，那裏就有獅子會」的服務承諾。

SOURCE 香港大都會獅子會