匯聚「灣區智慧」打造「深圳樣板」 第六屆生物制造產業大會在深舉行

今年10月，深圳首次以「小切口」「小快靈」開展的產業促進類立法《深圳經濟特區促進合成生物產業創新發展若干規定》（以下簡稱《若干規定》）正式施行，本次大會上也對《若干規定》進行了權威解讀。深圳市人大常委會主任、黨組書記戴運龍在致辭中表示，法治是最好的營商環境，《若干規定》立足合成生物產業發展的實際需求，直擊產業發展痛點、難點，縮短產品預試周期，降低企業生產成本，保障產業發展空間，以法治力量護航合成生物產業發展，通過高效落地一批綜合及技術、知識產權等公共服務平台，為企業提供全方位精細化服務，讓法治紅利精準直達企業。

大灣區協同創新也是本次大會的熱議話題。香港生產力促進局首席數碼總監、內地業務首席執行官黎少斌表示，粵港澳大灣區擁有「一國兩制三關稅區」的獨特優勢，將發揮香港在國際標准對接、知識產權保護與跨境金融服務上的經驗，深度參與粵港澳大灣區的科技創新協同，助力新質生產力的發展。

大會主席、深圳先進院院長、國家生物制造產業創新中心主任劉陳立表示，深圳在合成生物學與生物制造領域發展成效顯著：深圳先進院牽頭新建定量合成生物學全國重點實驗室、聯合龍頭企業組建國家生物制造產業創新中心等一批國家級重大平台；匯聚了1400余人的多學科交叉團隊；累計發表高水平學術論文近400篇，在定量設計理論、物質能量代謝、自動化平台等方面達到國際先進水平。目前深圳累計落地生物制造企業超400家，近三年新增160家，其中約80%新落戶企業首選光明科學城；其中12家已上市，估值超10億元「獨角獸」21家。

推動科技創新與產業創新深度融合是本次大會的主要目標。作為我國生物制造領域首個國家級產業創新平台，國家生物制造產業創新中心由深圳先進院聯合龍頭企業共同組建，聚集產業鏈上下游優勢單位，體現國家級創新平台使命擔當。在大會上國家生物制造產業創新中心迎來首批13家企業集中簽約入駐，標志著國創中心正式完成從基礎設施建設到實體化、市場化運營的關鍵躍升。

同期，國家食品安全風險評估中心未來食品技術合作中心、深圳人大代表合成生物產業聯繫點、生物制品研檢綜合技術服務平台等同步揭牌，構建起深圳生物制造全鏈條創新服務生態。

多項重要成果也在大會集中發布。由深圳國家高技術產業創新中心打造的DIKI生物制造產業智能分析平台正式發布，該平台融合專利、人才、資本等14大要素，建成百億級數據集，為政府宏觀決策與企業商業戰略提供精準可靠的「數據駕駛艙」。同時發布的《深圳市生物制造發展白皮書（2025）》揭示一組關鍵數據：近三年，中國每新成立100家生物制造企業，就有40家在深圳，其中30家在光明區；深圳生物制造企業專利申請量位居全國第一，清晰勾勒出產業資源的「深圳密度」。

2025「造物」十大新品同步揭曉，涵蓋醫藥、材料、消費等領域：杭州微新生物的下一代活性驅動原料靶向酶新生物，精準靶向、快速起效，用科技守護皮膚健康；華熙唐安生物突破了動物組織提取技術的瓶頸，創造了用細胞工廠加體外全酶合成的技術路徑，最終生產出結構均一、穩定高效的抗血栓肝素；華大精準營養依托高通量測序平台，精準解析腸道菌群數據，通過多模態大數據庫比對，用AI算法智能匹配個性化腸道健康管理方案……這些成果集中展現了合成生物技術的「造物」實力與市場潛力。全國「生物制造+創新藥」潛力100強榜單也在大會同步揭曉。

與此同時，大會也設置了「生物制造+粵港澳大灣區」「AI for 生物制造」「生物制造+金融資本」等專題論壇, 共同探索生物制造的多元技術路線、典型應用場景、可行商業模式及科學的市場監管規則。「生物制造產業的新興力量」項目路演同期舉行。

第六屆生物制造產業大會的舉辦，標志著深圳生物制造產業進入「政策+平台+數據」驅動的新階段。隨著國家生物制造產業創新中心的實體化運營及大灣區創新協同深化，深圳正加速打造全球合成生物產業創新高地，為新質生產力培育注入灣區動能。

本次會議由國家生物制造產業創新中心、深圳國家高技術產業創新中心、中國農業科學院深圳農業基因組研究所、深圳合成生物學創新研究院、中國生物工程學會合成生物學分會、深圳市工程生物產業創新中心、深圳理工大學合成生物學院承辦。

SOURCE 中國科學院深圳先進技術研究院