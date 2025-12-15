重慶鵬瑞利健康城啟幕 毗鄰西部最大高鐵樞紐重慶東站

啟動儀式於中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目啟動十周年暨新加坡與中國建交三十五周年之際隆重舉行。新加坡副總理兼貿工部長顏金勇，新加坡數碼發展及新聞部長、主管網絡安全事務及智慧國工作團部長楊莉明，新加坡人力部長兼貿工部主管能源與科技部長陳詩龍，新加坡數碼發展及新聞部兼衛生部高級政務部長陳傑豪，新加坡駐華大使陳海泉，重慶市政府領導，重慶市政府外事辦公室，重慶市商務委，重慶市中新示範項目管理局，南岸區政府領導，經開區政府領導，重慶交通開投集團黨委書記、董事長石繼東，中鐵建設集團總經理、黨委副書記趙向東，銀行合作夥伴及媒體代表共同見證了本次活動。

重慶鵬瑞利健康城將為重慶及中國西部地區的醫療健康產業發展注入新的動力。重慶作為國家中心城市之一，總人口超過3200萬；而整個中國西部地區總人口規模更超過3.6億。

重慶東站作為中國高鐵「八縱八橫」規劃中五大通道的核心交匯點，進一步提升了重慶的戰略地位，也拓展了重慶鵬瑞利健康城的輻射範圍。該樞紐銜接七條高鐵線路、兩條普速鐵路及四條規劃中的軌道交通線路，設有15座站台與29條到發線。這一繁忙的交通樞紐設計年旅客發送量達5500萬人次，將顯著加強中國西部內陸地區、東部沿海區域乃至連接東盟的泛亞高鐵網絡之間的互聯互通。國內旅客將享受到出行時間的縮短，可實現1小時內抵達成都、黔江、萬州、貴陽，3小時內通達西安、武漢、長沙、昆明。

鵬瑞利集團執行董事長兼首席執行官潘錫源先生表示：「我們很榮幸通過對重慶的首次投資，引入我們標誌性的以醫療健康為核心業務的綜合交通樞紐導向型(TOD)項目。重慶鵬瑞利健康城毗鄰西部最大、唯一國家級的高鐵樞紐而建，這一戰略性布局正是新加坡與重慶兩地政府緊密合作的成果。」

潘先生補充道：「通過融合新加坡國際醫療標準與重慶優質醫療資源，我們將藉助重慶東站卓越的交通輻射能力，為本地民眾及在渝設立區域總部的跨國企業高級管理人員（作為中新合作倡議的重要組成部分）提供卓越的醫療服務，將重慶鵬瑞利健康城打造為中國西部乃至更廣區域的首選醫療目的地。」

重慶交通開投集團黨委書記、董事長石繼東先生表示：「鵬瑞利健康城項目是中新互聯互通示範項目的又一標誌性成果，也是重慶東站片區首個高標準健康產業項目。這一項目必將為重慶東站片區導入國際化、高品質的醫療健康資源，顯著提升區域公共服務能級。」

新加坡副總理兼貿工部長顏金勇先生表示：「祝賀鵬瑞利集團達成這一重要里程碑。重慶鵬瑞利健康城坐落於重慶東站附近，將醫療康養、商業配套與社區服務設施，與大型交通樞紐有機融合，助力重慶打造區域醫療中心。今年正值中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目啟動十周年，新加坡將繼續深化與重慶的合作，拓展醫療康養等新領域，惠及兩地民眾。」

鵬瑞利集團戰略聚焦以醫療健康為核心的大型交通樞紐導向型（TOD）項目，融合醫療、養老及酒店業態。包括重慶項目在內，鵬瑞利集團已在天津、成都、昆明、西安、廣州及重慶六個高鐵站布局醫療健康TOD項目。

鵬瑞利集團有限公司（以下簡稱「鵬瑞利集團」）總部位於新加坡，是一家集醫療健康和房地產於一體的綜合性集團公司。鵬瑞利集團作為醫療健康服務持有、運營和管理者，擁有超過28,000張醫療及養老床位，其中包括約17,000張已投入運營的 床位及超11,000張籌備中的床位，布局於中國16個城市和新加坡。在中國，鵬瑞利集團擁有並運營全國首個民營綜合醫療生態體系，該生態系統結合了以與醫生合作為核心的獨特醫療平台和中國最大的私營養老平台之一。其全面的醫療設施涵蓋綜合醫院、康復醫院、專科醫院和護理醫院，而養老設施包括獨立生活、輔助生活、養老院及認知障礙護理等。在新加坡，鵬瑞利集團將運營全國首個輔助生活私宅項目 - 鵬瑞利頤樂苑，並將在鵬瑞利頤樂苑以及澤維士路推出全國首個集康復與中醫理療於一體的綜合療養中心 - 鵬瑞利頤康中心。

鵬瑞利集團優質的房地產投資組合總建築面積超過780萬平方米，覆蓋中國、新加坡、馬來西亞和印度尼西亞。公司戰略性聚焦城市交通樞紐大型綜合項目（「TOD」），以此促進醫療健康業務發展，並打造地標性綜合項目。在中國，鵬瑞利集團擁有七大TOD項目，均毗鄰高鐵站。其中，位於天津、成都、昆明、西安、廣州和重慶的六個項目以醫療健康為核心，杭州項目則以商業為主。

