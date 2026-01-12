德國萊因推動再生材料驗證 強化電子供應鏈溯源管理

台北2026年1月12日 /美通社/ -- 隨著電子產品汰換速度加快，全球消費性電子廢棄物持續攀升。各國政府與監管單位陸續推出更嚴格政策，要求廢棄物回收並鼓勵採用再生料，以降低資源消耗與環境負荷。為因應此趨勢，國際第三方檢測驗證機構德國萊因 (TÜV Rheinland) 針對電子業龐大複雜的供應鏈，打造了專屬的封閉式循環再生材料驗證流程。此服務接軌 ISO 14021 、 EN 15343 與 ISO 22095 等國際標準，從廢料回收到整合至新品應用各階段，建立透明且可追蹤的管理架構。

德國萊因TÜV人員與營運保證服務部副總經理項俊傑表示：「封閉式循環回收不僅能提升資源使用效率，也能帶動上游供應鏈在回收技術與材料管理上的精準化，對電子業的永續轉型具有關鍵意義。」