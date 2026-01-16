貨櫃運輸業職工總會（課程部）開辦 持續進修基金認可駕駛證書課程

貨櫃運輸業職工總會（課程部）營運主任孔潔華表示：「總會一向致力秉持收費透明及專業辦學的原則，課程部開辦的『駕駛證書課程』以嚴謹培訓質素、清晰明確的收費架構及完善的學員支援服務而備受肯定。所有課程收費均以明碼實價列明，考牌程序安排清楚，讓學員在報讀前能全面掌握課程內容及實際開支。」

孔潔華續指：「學員須先報讀（課程部）轄下駕駛課程，並由課程部一站式代辦向運輸署申請相關駕駛考試。學員完成筆試及路試後，可按實際需要於港、九、新界各區進行駕駛訓練，考取駕駛執照。學員於成功修畢本課程後一年內，可按基金規定申請資助。整個課程安排過程清晰透明，絕無隱藏收費，務求為學員提供安心、可靠的進修及考牌途徑。」

此外，消費者委員會於 11 月公布的《選擇》月刊調查指出，市民選擇駕駛課程時，最重視導師教學質素及訓練場地的便利性。貨櫃運輸業職工總會（課程部）現時擁有超過600名私人駕駛教師會員，在業界具廣泛代表性，師資力量雄厚。學員亦可與導師配合自由安排時間及地區進行路面訓練，提供高度上課彈性。在訓練質素方面，總會課程提供市場罕見的完整訓練架構，實際駕駛節數屬同類課程相對多。課程更於路試後安排兩節公共路面進階實習，進一步鞏固學員的實戰經驗，確保學員能安全、自信應對真實道路環境。同時，總會為學員提供一條龍代辦服務，涵蓋政府考試及排期申請，並於完成課程後協助辦理相關資助申請，令整個學車流程更為輕鬆、省時及安心。

貨櫃運輸業職工總會（課程部）多年來致力推動專業駕駛培訓，至今已成功協助3500名市民考取相關駕駛牌照。未來，總會將持續提升課程質素，充分發揮私人駕駛教師的專業優勢，務求以最優質的課程支援更多市民順利掌握駕駛技能，同時加深學員對本地運輸行業的認識。

查詢及報名：

報名熱線：+852 6141 5551

電郵：[email protected]

網站：https://www.wfsfaa.gov.hk/tc/ce/cef/overview.php

有關 CEF 持續進修基金課程

持續進修基金（Continuing Education Fund, CEF）是香港政府提供的一項資助計劃，旨在鼓勵香港居民持續學習，提升技能以適應不斷變化的勞動市場需求。計劃為年滿 18 歲的香港居民提供資助，支持持續教育及專業培訓。合資格人士在成功修畢基金課程後一年內，可多次申請資助，累積上限為港幣 25,000 元，毋須入息審查。學員須在開課時已年滿 18 歲並符合居留要求，並建議於報名前透過「課程搜尋器」查閱課程有效期。申請可經「職學戶互通」平台遞交，方便快捷。獲資助者須達最少七成出席率及取得整體分數 50% 或以上（部分課程或有更高要求），語文課程亦須符合指定語文試基準。

SOURCE 貨櫃運輸業職工總會（課程部）