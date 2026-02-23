周大福人壽冠名贊助：飛越啟德「小劍神」培訓計劃 「小劍神」盃暨畢業禮圓滿舉行

周大福人壽積極推動劍擊發展 助學員實現夢想

周大福人壽積極推動劍擊發展，作為啟德體育園的獨家創始保險合作夥伴，首次冠名贊助飛越啟德「小劍神」培訓計劃，致力為學員提供高質素及系統化的劍擊訓練，發掘並培育具潛質的年青人。計劃旨在推動香港體育的普及化及精英化發展，鼓勵市民建立健康生活方式，建設充滿活力的社區。今屆計劃亦為周大福人壽．生活圈會員第一屆參與。

周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示：「周大福人壽扎根香港四十周年，一直致力拓展企業在社會中的角色與使命，並為客戶締造更具創新而優質的多元體驗，開創保險新價值。冠名贊助『小劍神』培訓計劃，是我們推動香港體壇長遠發展、培育本地年輕運動員的重要一步，開創體藝新價值。我們將繼續支持新晉運動員邁向國際，成就未來世界冠軍，同時積極建設健康和活力的社區，鼓勵大眾開展健康人生。」

20位獲選拔小劍神 即將展開進階精英培訓

飛越啟德「小劍神」培訓計劃為期兩年，由前香港劍擊隊奧運代表、香港佩劍「一哥」林衍聰擔任總教練，並由專業教練團隊透過循序漸進方式作出全面培訓。整個計劃分為五個階段，設有嚴謹訓練及評核機制，透過層層選拔培育劍擊新秀。

而第四階段「小劍神」盃比賽為學員提供寶貴的實戰平台，讓他們展示訓練成果並互相切磋。在「小劍神」盃中表現最出色的20位學員，將獲周大福人壽全額資助，由今年三月起接受為期一年半、合共216小時的精英進階培訓。期間，學員可參加本地各項計分賽事，更有機會銜接香港14歲以下專業運動員培訓體系。

啟德體育園總監 (策略發展) 鄧竟成先生致辭時分享：「飛越啟德『小劍神』計劃旨在支持香港劍擊運動的長遠發展，為缺乏資源的小朋友提供學習劍擊的機會。透過系統性及專業化的訓練，學員不僅能夠接受全面培育，更有機會銜接本港其他專業精英訓練課程，為未來發展奠定穩固基礎。在此衷心感謝周大福人壽冠名贊助『小劍神』計劃，期望各位小劍神珍惜這份難得的機會，持之以恆，繼續鍛鍊，在劍擊的道路上發光發亮。」

港隊劍擊星級人物助陣 以自身經驗啟發小劍神

為進一步啟發學員，活動特別邀請多位劍擊界重量級人物到場分享及示範，包括香港劍擊隊總教練鄭兆康先生、剛於全運會勇奪佩劍銀牌的何思朗、以及亞洲青少年劍擊錦標賽銀牌得主陳樂熹。三位嘉賓與學員進行互動交流，分享寶貴比賽及訓練經驗。鄭兆康教練即場點評「小劍神」的比賽表現，並分享其對培育香港劍擊第二梯隊的期望，而何思朗與陳樂熹則送上精彩的表演賽，示範頂尖水平對決，讓一眾小劍神得以近距離感受高水平劍擊技術。

鄭兆康教練表示：「香港劍擊運動屢創佳績，成功躋身國際舞台，除了有賴完善的訓練制度外，第二梯隊的培育同樣重要。若能在兒童階段開始接受系統性的劍擊訓練，將有助教練團隊及早發掘具潛質的運動員，透過適切而專業的指導，加以重點栽培，從而培養出更多優秀精英，在各大賽事中爭取更亮麗的成績。」

飛越啟德及周大福人壽現正積極籌備下屆「小劍神」培訓計劃，期望讓更多年青人可以受惠於計劃，接受專業的劍擊培訓。活動詳情稍後公佈，敬請留意。

活動詳情: https://www.ktsinitiative.org.hk/zh/highlights/fencing-plus-training-programme/

