對許多中小企業而言，簡訊仍是日常經營中重要的溝通工具，廣泛應用於會員通知、活動提醒、服務確認與重要訊息傳遞等情境。然而，傳統簡訊門號不固定、外觀類似亂碼，往往讓收訊者難以第一時間判斷是否為企業官方訊息，影響信任感與回覆意願，也讓企業在對外溝通上增加不少困擾。

三竹資訊表示，專屬簡碼過去多應用於大型企業與金融機構，其主要目的在於讓收訊者能快速辨識訊息來源，避免與一般或不明簡訊混淆。透過此次服務方案設計，讓中小企業也能以相同機制，建立長期且具識別性的官方簡訊門號，強化品牌辨識度與訊息可信度。

依方案內容，企業可固定使用同一組專屬簡碼發送簡訊，並支援雙向簡訊互動。客戶在收到企業訊息後，可直接回覆門號，且回覆訊息不需負擔簡訊費用，有助於降低互動門檻，提升活動報名、服務確認與顧客回饋等情境的實際回應率。相關回覆內容亦可透過平台集中管理，協助企業即時掌握互動狀況，減少人工彙整與溝通成本。

在費用設計上，該簡訊服務方案採月租制，並可全額折抵當月簡訊發送費用。三竹資訊指出，對原本就有簡訊發送需求的中小企業而言，並不需要額外增加預算，而是將既有的簡訊支出，轉換為一組可長期使用、穩定且具識別性的官方門號，讓日常溝通更有效率，也更容易被客戶辨識與信任。

專屬簡碼適用於會員通知與促銷活動、課程與活動報名回覆、客服關懷訊息，以及帳號啟用或驗證通知等多元情境。三竹資訊表示，希望透過此次服務方案，協助更多中小企業在不增加營運負擔的情況下，也能使用清楚、可信且可互動的官方簡訊門號，提升整體顧客溝通品質。

有關專屬簡碼申請方式與相關說明，可洽三竹簡訊服務專線：（02）2536-7777。

原文連結請參考：

中小企業也能申請「專屬簡碼」 三竹資訊推出簡訊服務方案

https://twline365.com/2026/03/1109273/

SOURCE 台灣線報