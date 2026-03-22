香港常州同鄉聯誼會、香港武進同鄉會理事會就職典禮舉行 趙宇出任會長

姚茂龍代表香港江蘇社團總會向兩會新一屆理事會表示熱烈祝賀，高度肯定兩會自成立以來在團結在港蘇籍鄉親、推動蘇港經貿文化交流、參與香港社會事務等方面的積極貢獻。他表示，此次兩會整合資源、攜手同行是發展里程碑，希望新一屆理事會在趙宇會長帶領下，秉持愛國愛港初心，擁護「一國兩制」，深化常港產業人才交流，香港江蘇社團總會將持續作為堅實後盾，共促蘇港高質量發展。

黃俊康在致辭中指出，當前香港發展處於關鍵階段，常州正聚力打造國際化智造名城、長三角創新高地，兩地合作空間廣闊、機遇空前，期待新一屆理事會凝聚鄉親力量，搭建交流合作平台，在多領域探索合作新路徑，他也將攜手各方助力香港與內地融合發展。

楊芬代表常州市委、市政府向典禮圓滿舉行表示祝賀，向心系桑梓的在港常武鄉親致以誠摯問候。她充分肯定兩會始終秉持愛國愛港愛鄉宗旨，為香港長治久安和常港兩地互聯互通作出的貢獻。她希望新一屆理事會堅守愛國愛港初心，守護香港繁榮穩定；發揮橋樑紐帶作用，推動常港在科創、產業、經貿、青年等領域深度合作；用心用情服務鄉親，廣泛凝聚發展合力，把聯誼會建成有溫度、有活力的溫馨家園。

新任會長趙宇表示，新一屆理事會將始終堅守愛國愛港愛鄉的核心宗旨，以此次換屆為新起點，整合兩會優質資源，凝聚在港常武鄉親合力，深耕會務建設、用心服務社群，持續築牢常港交流合作的堅實橋樑，切實扛起新時代社團發展的責任與擔當，以實幹實績開創兩會會務發展新局面。

現場還對2025年度優秀義工進行了表彰，肯定義工們的無私奉獻，激勵更多鄉親投身社團服務與公益事業。

SOURCE 香港常州同鄉聯誼會