村上農園在台灣地區開展授權經營業務；「三日苗-超級青花椰苗」銷售額同比翻番

—日本產芽菜的海外發展勢頭迅猛—

日本廣島2026年4月1日 /美通社/ -- Murakami Farm Co., Ltd.（株式會社村上農園）於3月30日宣布，由台灣企業「綠籐生機」(Greenvines)獲得授權生產的「三日苗-超級青花椰苗」(Broccoli Super Sprouts)在2025財年的銷售額同比翻番，這表明其首個海外授權經營業務正迅猛發展。

村上農園(Murakami Farm)在日本芽菜市場占據最大份額，2021年與台灣地區的綠籐生機公司就芽菜產品的生產與銷售簽訂了授權經營協議，並於2022年開始出貨。

圖片一：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109018/202603165698/_prw_PI1fl_4VgQLye7.jpeg

圖片二：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109018/202603165698/_prw_PI5fl_05Tfqc93.png

村上農園將其在芽菜產品領域多年積累的物料種子篩選、生產/質量管理以及市場營銷等方面的專業知識進行了系統化整理，並將最新技術提供給了綠籐生機。台灣地區芽菜業務的增長，背後是當地民眾健康意識的提升，以及對日本品牌的高度信賴。

在台灣地區，由於雙收入家庭數量不斷增加，人們外出就餐比例迅速上升，而新鮮蔬菜攝入不足成為一個問題。此外，與日本一樣，台灣地區人口也在老齡化，民眾的健康意識似乎日益增強。在此背景下，富含有益成分「蘿蔔硫素」的三日苗-超級青花椰苗，正在主要受到高度關注健康的人群的青睞與支持。此外，作為日本品牌授權產品，民眾對其安全性和生產/質量管理的信任感，也推動了產品需求的增長。與日本市場一樣，台灣地區生產的產品中的蘿蔔硫素含量，也會定期在村上農園的蘿蔔硫素實驗室進行檢測，以確保含量達標。通過這種方式，該公司實現了產品生產、出貨與蘿蔔硫素含量檢測的體系化管理。

該項目是村上農園開展海外授權經營業務、推廣日本本土芽菜種植知識與專長的重要舉措之一。在全球市場，功能性芽菜產品正日益受到關注。該公司秉持立足未來的政策，將進一步夯實台灣地區業務基礎，並重點在亞洲地區拓展海外授權經營業務。通過提供先進的植物工廠技術——該技術可以全年穩定生產優質產品，且不受氣候等環境因素影響，村上農園將助力提升當地民眾健康水平，同時推動自身在全球不斷擴張的市場中實現業務增長。

圖片三：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603165698-O1-83P4gyFw.pdf

來自村上農園代表取締役社長村上清貴(Kiyotaka Murakami)和綠籐生機共同創辦人兼首席業務官許偉哲(Jack Hsu)的訊息：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603165698-O2-pNsM5345.pdf

三日苗-超級青花椰苗圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109018/202603165698/_prw_PA3fl_rqc69a44.pdf

公司簡介：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603165698-O4-X2XTHq5J.pdf

請訪問：https://www.murakamifarm.com/

SOURCE Murakami Farm Co., Ltd.