尚乘集團董事長費裡敦-哈姆杜拉普爾博士獲任港科大（廣州）全球戰略顧問委員會成員

該委員會由來自英國、加拿大、法國、德國、新西蘭、瑞士和中國的八位高等教育機構傑出領袖組成。

費裡敦-哈姆杜拉普爾博士擔任加拿大代表。

全球戰略顧問委員會由思克萊德大學(The University of Strathclyde)前校長吉姆-麥克唐納(Jim McDonald)教授（爵士）擔任主席。

其他成員包括：香港科技大學(The Hong Kong University of Science and Technology)前校長史維(Wei Shyy)教授、法國巴黎綜合理工學院(École Polytechnique)前校長雅克-比奧(Jacques Biot)教授、中國科學院院士和復旦大學前校長許寧生教授、瑞士洛桑聯邦理工學院(École Polytechnique Fédérale de Lausanne)校長安娜-豐特庫韋塔-伊-莫拉爾(Anna Fontcuberta i Morral)教授、德國亞琛工業大學(RWTH Aachen University)校長烏爾裡希-呂迪格(Ulrich Rüdiger)教授，以及新西蘭奧克蘭大學(University of Auckland)校長道恩-弗雷什沃特(Dawn Freshwater)教授。

該委員會將助力港科大（廣州）進一步強化對跨學科教育與前沿科研的聚焦，同時推動廣州及粵港澳大灣區成為具有全球影響力的國際教育樞紐和世界級創新中心。

在為期三天的首次會議期間，廣州市市長孫志洋會見了委員會成員，並表達了對港科大（廣州）為粵港澳大灣區及更廣闊的全球社會作出重大貢獻這一願景的堅定支持。

哈姆杜拉普爾博士的此次任命，凸顯了他在全球學術界的崇高地位以及廣泛的學術貢獻，他不僅擁有多項專利，還發表了200餘篇科技文章。這也彰顯了他在構建全球合作伙伴關係、推動國際交流與合作方面所取得的卓越成就。

哈姆杜拉普爾博士目前擔任加拿大國際商業大學(The International Business University)校監，同時是阿卜杜勒-阿齊茲國王大學(King Abdulaziz University)國際顧問委員會委員以及索邦大學(Sorbonne University)戰略顧問委員會委員。此前，他曾擔任滑鐵盧大學(University of Waterloo)校長。

在其職業生涯中，哈姆杜拉普爾博士因在高等教育領域的卓越領導力而廣受贊譽。2022年，他榮獲加拿大勳章(Member of the Order of Canada)。2019年，他榮獲法蘭西學術棕櫚騎士勳章(Knight of the Order of Palmes Académiques)。2018年，他當選為加拿大皇家學會會士(Fellow of the Royal Society of Canada)，並於2013年榮獲伊麗莎白二世女王金禧獎章。尤為值得一提的是，鑒於他與中國之間的深厚情誼以及在中外合作中作出的突出貢獻，哈姆杜拉普爾博士還榮獲了中華人民共和國授予外國專家的最高榮譽——中國政府友誼獎，以表彰其為中國社會經濟進步所做出的傑出貢獻。

在哈姆杜拉普爾博士和唐偉章(Timothy Tong)博士的領導下，我們成立了AMTD Charity Foundation（尚乘慈善基金會），以推動教育發展和人才培養。我們與香港理工大學(The Hong Kong Polytechnic University)合作，成立了香港理工大學工商管理學院尚乘金融科技中心——這是香港首個大學與行業合作建立的金融科技中心，隨後推出了亞洲首個金融科技類博士學位課程。此外，尚乘還與小米、新加坡管理大學(Singapore Management University)和新加坡國立大學(National University of Singapore)建立了長期合作關系，共同推出了「新加坡數字金融領導力項目」，尚乘另外與滑鐵盧大學合作成立了「滑鐵盧大學-尚乘創新中心」，共同設立了「尚乘-滑鐵盧全球人才培育博士後工作站」。此外，尚乘還是Charterhouse School Asia（查特豪斯亞洲學校）的創始股東，而查特豪斯是英國五大私立學校之一。通過這些舉措，我們始終致力於青年發展及繼續教育，擴大優質教育機會的覆蓋面，並推動積極的社會包容性。

關於尚乘集團

尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體娛樂、教育培訓、地產投資與管理。

關於尚乘國際

尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB），是一家多元化機構和數字解決方案集團，為企業和投資者建立與全球市場之間的橋梁。其綜合一站式的業務和數字解決方案平台可以滿足不同客戶在生命周期各個階段多樣化且互聯的業務需求、數字化需求。尚乘國際作為活躍的「超級連接器」，在客戶、業務伙伴、被投企業及投資者之間發揮橋梁作用，連接東西方市場。更多信息請瀏覽：www.amtdinc.com或在X（原：推特）關注@AMTDGroup。

關於尚乘數科

尚乘數科（紐交所：HKD）是一家綜合性數字解決方案平台，總部位於法國。其一站式數字平台覆蓋包括數字媒體、內容&營銷服務、投資，以及酒店與VIP服務等主要業務板塊。有關公司公告，請瀏覽：https://ir.amtdigital.net/investor-news。

關於The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）與尚乘數科（紐交所：HKD）聯合創立，總部位於法國。TGE以全球化視野深耕多媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司(SPAC)的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

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