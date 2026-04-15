從亞太，到全球 ----金山辦公攜手華為雲走向世界舞台中央

2007 年，金山辦公正式進軍日本市場，邁出國際化戰略第一步。至今，金山辦公產品已覆蓋全球220多個國家和地區，助力海外2億用戶高效辦公，亞太區域一直是其海外佈局的核心市場。隨著月活設備的激增，高並發訪問、跨區域協同、海量文件存儲與數據安全，成為出海運營與客戶體驗的核心難題。在亞太，金山辦公選擇華為雲，共同築牢其在亞太區域穩定運營的數字底座：

基於「全球一張網」 華為雲為金山辦公搭建全球分佈式雲服務架構，在亞太打造50ms 低時延圈，有效解決跨區域協同辦公的網絡延遲問題； 憑借秒級彈性擴容能力，穩定支撐 WPS 在線多人實時協同編輯，從容應對每月 3.1 億全球用戶訪問； OBS 對像存儲跨 Region 容災方案，實現分鐘級數據同步，守護每天 5 億 + 文件安全存儲與高效訪問； 通過物理專線升級與混合雲托管，專線帶寬流量提升 4 倍，業務部署更靈活，更好滿足各地數據合規存儲要求。

生態協同出海，深耕亞太輻射全球

華為雲與金山辦公生態協同，「艦隊出海」，在亞太深度扎根，並穩步拓展全球：

在泰國、馬來西亞、新加坡等亞太重點區域，依托華為雲本地 Region 與生態資源，金山辦公快速融入當地產業生態，推動 WPS 365 國際版在政企、中小企業市場拓展；

華為雲將金山辦公納入 「凌雲出海聯盟 2.0」，共享海外渠道、服務夥伴及 7.3 億 + 全球終端活躍用戶資源，助力 WPS 海外預裝與市場拓展；

華為雲還與金山辦公開展聯合營銷活動，在巴塞羅那 MWC、華為開發者大會等國際展會共同展示產品能力；同時，分享華為三十餘年海外運營經驗，為金山辦公提供本地市場洞察、政策解讀等支持。

AI 是金山辦公出海的核心戰略，面向未來，金山辦公將繼續攜手華為雲，以亞太為核心腹地，深化AI合作與創新，為亞太乃至全球用戶提供更安全、更智能、更高效的雲辦公解決方案，共同樹立中企出海、生態共贏的新標桿。

SOURCE Huawei Cloud