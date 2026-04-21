興證國際海外財富管理高峰論壇在港舉行 聚焦全球變局下資產配置新機遇

論壇開幕環節，興業證券集團總裁助理、經濟與金融研究院院長王斌致歡迎辭，香港特別行政區立法會議員、香港證券業協會永遠名譽會長、香港中華總商會副會長李惟宏作主禮嘉賓致辭，興證國際執行董事及行政總裁林丹代表主辦方發言。三位嘉賓圍繞全球市場變局、香港作為國際金融中心的橋梁紐帶作用，以及跨境財富管理行業面臨的新趨勢、新挑戰分享真知灼見，為當日論壇揭開序幕。

王斌指出，2026 年全球市場機遇與挑戰並存，離岸人民幣資產吸引力提升，中外資產配置迎來重要窗口期。今年是「十五五」規劃開局之年，AI 驅動產業升級，香港金融樞紐優勢凸顯，興證國際將依托香港為客戶提供一站式跨境金融解決方案。

李惟宏表示，香港正籌備首份五年規劃，將緊跟國家戰略，強化人民幣業務與財富管理中心地位。立法會持續推動市場革新，下調印花稅、優化雙櫃台交易，全面提升市場流動性與競爭力。

林丹強調，當前全球地緣格局深刻調整，香港作為連通內地與全球資本的核心橋樑角色更關鍵。國家新質生產力釋放 AI、新能源投資機遇，興證國際2025年業績亮眼，未來將緊抓大灣區機遇強化跨境金融服務。

從宏觀研判到策略落地 破解投資實操難題

緊隨開幕致辭，論壇進入主題演講環節，嘉賓圍繞市場展望、資產配置、跨境固收及量化技術逐一分享，將宏觀判斷落地為投資實操，精準回應機構與高淨值投資者的核心配置需求。

興業證券集團經濟與金融研究院院長助理、首席策略分析師張啟堯圍繞「全球資本市場展望」分享觀點，他指出，地緣衝擊對市場影響逐步消退，油價波動僅為短期現象，聯儲局料維持寬鬆貨幣環境，為全球資產修復提供支撐。他指出，美股通脹整體可控，AI板塊盈利支撐穩健，行情仍具延續空間；港股處於估值低位，下半年有望迎來階段性修復行情。

南方東英副總裁兼投資官王毅則聚焦「2026年海外大類資產配置攻守之道」展開闡述，他認爲，當前全球大類資產相關性重構，傳統股債對衝邏輯失效，美債更適合區間交易。AI產業鏈機會集中於存儲與芯片下游環節，日韓台高端製造優勢凸顯；日本再通脹與加薪周期支撐股市走強，黃金屬性趨近風險資產需謹慎布局，全球資金正逐步增配日韓及新興市場。

高騰國際執行董事、基金經理呂棟就「動盪市場下中低波跨境固收與策略實戰分享」帶來實操思路，呂棟表示，當前市場維持高波動特徵，中長期美債收益率趨向下行，人民幣將緩步升值且匯率總體平穩。配置上看好 AI基建、抗通脹板塊與新能源出海三大方向；海外中低波固收與產品供給稀缺，團隊以絕對收益為核心、嚴控回撤，通過跨境鎖匯與多元資產搭配，打造適合內地投資者的低波動穩健策略。

高盈量化董事長吳超則圍繞「微秒級的博弈藝術：從算法革命到芯片級加速」分享行業洞見，他認爲，AI與芯片技術深度重塑量化投資領域，不僅能在主動管理中處理數據、優化風控，更可在量化領域實現因子自動挖掘，革新傳統投資模式。AI 高頻做市策略不預判市場走勢，具備低波動、低回撤的優勢，團隊依托 FPGA+GPU算力實現微秒級交易，未來生成式AI與量子計算將持續驅動行業革新。

多元視角碰撞 共探海外投資實踐路徑

主題演講結束後，論壇進入第一場圓桌討論環節。由興證國際財富管理部張林悅擔任主持，易方達國際指數部研究員張馨元、三井住友香港高級投資組合經理鄧志達、中歐基金國際多策略及私人財富總監馮敬昆、惠理集團高級基金經理、股票投資郭曉林四位來自頂尖公募機構的專家齊聚圓桌，圍繞當前市場最熱門的投資議題展開了深度對話。本場圓桌共設四大核心話題，嘉賓們從AI+產業賦能機會、亞太市場投資邏輯、AI智能體應用變革、算力能耗與技術突破四大維度展開探討，精準把握科技與區域投資核心脈絡。

嘉賓們一致認為，AI 已從基礎設施建設邁向規模化應用落地，帶動全產業鏈協同發展；亞太市場具備顯著配置優勢，相關市場正迎來長期向好機遇；算力競爭與能耗優化將成為未來產業發展關鍵，技術革新與效率提升將持續驅動行業高質量發展。

第二場圓桌論壇圍繞海外私募主題，由興證國際財富管理部總經理李琛擔任主持，高盈量化執行董事王喜梅、大朴資產創始人及投資總監顏克益、善擇基金創始人、董事長楊萍、寧郡資產首席研究官白鉑、荷鋒資本投資組合經理程凌珂五位嘉賓共同參與，圍繞量化策略、宏觀配置與風險管理等議題展開了深度對話。

嘉賓們結合實務經驗拆解海外主流量化策略邏輯與發展趨勢，分析通脹週期下的大類資產配置思路，分享主觀投資應對市場波動的實操方法，同時探討AI技術在投研領域的深度應用與中美市場分散配置價值，強調通過多元策略與跨市場布局提升組合穩定性，為現場觀眾帶來兼具實戰性與前瞻性的投資啟示。

立足國際樞紐 開啟財富管理新征程

面對全球資本市場結構持續調整、跨境財富管理需求不斷升級的趨勢，跨境財富管理業已從單一產品銷售模式，向強調研究支撐、配置能力與服務深度的綜合競爭階段轉型。立足香港國際金融中心定位，興證國際作為興業證券海外核心佈局平台，持續推進研究、交易、產品與服務能力的協同升級，致力於為機構及高淨值客戶提供更全面、更專業的跨境資產配置與財富管理綜合解決方案，契合當前高淨值人群「境內求穩，境外求進」的配置需求。

是次論壇不僅集中呈現了業界對2026年宏觀走勢與投資方法的最新研判，也進一步彰顯了興證國際連接內地與國際市場、精準回應客戶多元化跨境配置需求的核心定位。未來，興證國際將持續依托香港國際金融中心的獨特優勢，深化與業界夥伴的協同合作，共同把握全球市場演變中的新機遇，助力跨境財富管理行業高質量發展。

SOURCE 興證國際金融集團有限公司