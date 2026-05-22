易達資本與阿曼第二大銀行展開策略合作 打通海灣亞洲金融雙向通道

是次合作選擇阿曼為落腳地並非偶然。阿曼面向阿拉伯海、連接印度洋航線，當地蘇哈爾、杜庫姆和薩拉拉等港口位於霍爾木茲海峽之外，在區域航道風險上升時，在物流上具備天然的替代優勢。與此同時，阿曼長期維持政治穩定與外交中立，並透過美國自由貿易協定（Free Trade Agreement)、泛阿拉伯自由貿易區（Pan-Arab Free Trade Area）及GCC市場聯繫，為跨國企業提供開放的貿易環境。隨著阿曼依托港口、自由區和產業園區吸引外資並打造產業集群，其作為中國企業進入中東市場的穩定地點和區域平台價值正進一步彰顯。

自2023年起，易達資本已預先在阿曼作出部署。 2024年，阿曼投資局（OIA）聯合阿曼未來基金斥資1.5億美元，成為易達資本美元基金基石投資人，雙方將圍繞先進製造、可再生能源和生物醫藥產業展開部署。同年底，易達資本投資位於阿曼蘇哈爾的聯合太陽能多晶矽項目，總投資額達16億美元。 2025年11月、易達資本在阿曼首都馬斯喀特設立中東第2個辦事處，鄰近阿曼投資局與核心機構。

隨著越來越多中國企業進入海灣地區，跨境業務正在從早期的市場拓展，進入到供應鏈落地、項目建設、本地營運和長期融資的新階段。企業所需要的金融支援也隨之更加多元化，不再局限於開戶、結算或基礎貿易服務，而是延伸至跨境供應鏈金融、本地營運融資、項目融資、結構性融資和多種貨幣資金管理等更綜合的場景。

在此過程中，不少正在進入或擴展海灣市場的中國企業，尤其是中型企業，仍面臨本地融資渠道有限、跨境信貸評估複雜、項目資金安排難度較高等現實挑戰。相較於大型本土企業、政府項目或成熟集團客戶，這類企業雖然具備真實的業務需求、訂單基礎和增長潛力，但在本地融資體系中往往難以獲得與其發展階段互相配合的金融支援。

與此同時，海灣地區在跨境供應鏈金融、面向外資企業的本地融資，以及基建和產業項目融資等方面仍有進一步發展空間。中國企業在設備、工程、物流、製造和產業園區建設等領域具備較強的執行能力，而項目在本地落地過程中，也需要銀行在融資安排、分擔風險、管理現金流和長期提供資金等各方面更深入參與。如何更有效地聯繫中國企業的產業資源、海灣地區的本地金融效能和項目落地需求，正在成為市場關注的重要議題。

2026 年 4 月，蘇哈爾國際銀行獲得香港金管局批准，設立其海外首個代表處；2024 年 5 月，易達資本在香港開設辦事處。雙方的合作未來將從阿曼延伸至香港，並進一步對接中國市場。

易達資本創辦人兼管理合夥人 Jerry Li 表示：「我們與蘇哈爾國際銀行的合作，鞏固了易達資本在阿曼的本地金融合作平台。透過結合蘇哈爾國際銀行的銀行效能與易達資本的亞洲-海灣投資網絡，我們能以更好方式支援被投企業、生態合作夥伴及產業項目，同時協助阿曼的金融生態更深入地參與亞洲-海灣地區的商業流動。」

蘇哈爾國際銀行行政總裁阿卜杜勒瓦希德•穆罕默德•阿爾穆爾希迪表示：「我們很高興與易達資本達成這次策略性合作。這反映了我們共同的願景——加強阿曼、更廣泛的海灣地區與亞洲之間的金融互聯互通。透過合作，我們將共同支援企業、產業項目、貿易流動及跨境投資機會，同時鞏固阿曼作為地區金融與商業聯繫平台的角色。」

SOURCE ewpartners