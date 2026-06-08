大昌行汽車正式更名為大昌行智行 邁向智慧出行生態新里程

面向未來的全新品牌：以「智」與「行」為兩大核心

全新企業品牌以中文名稱「大昌行智行」為根基，確立兩大戰略支柱：

智：代表集團致力透過數位轉型、技術創新及數據導向營運，打造契合未來趨勢的智慧出行服務。

行：代表實體交通基建與流動服務，憑藉便捷優質的服務，連繫公眾、企業與各地社群。

以「Smart Mobility 智慧出行」為品牌主題，大昌行智行將延續數十年來的行業領導地位，加快轉型為科技驅動、以客為本的服務模式。公司現正分階段推行全面品牌升級，全新企業標誌及統一視覺形象，已陸續於各陳列中心及數位平台上線。

大昌行智行客戶體驗、市務及數據營銷總經理陳敏思（Michelle Chan）表示：「大昌行深耕汽車領域逾半世紀，一直是區內業界翹楚。由大昌行汽車更名為大昌行智行，見證企業持續的業務發展，也體現我們對出行產業的長遠目標。新品牌更能凸顯我們的綜合實力，從產品、服務、數位方案到客戶體驗，全程伴隨用戶每一段出行旅程。」

MOTOGO 正式登場

為配合品牌重塑，DCH Mobility 推出全新一站式汽車生活平台MOTOGO (駕勢通)。此數位會員平台承襲公司打造的移動生活生態系理念，整合跨業務服務，為香港及大灣區的車主與汽車愛好者提供專屬會員優惠、精選生活風格系列產品，以及最新的汽車資訊。

關於大昌行集團

大昌行集團有限公司是一家亞洲綜合貿易及分銷企業，擁有廣泛的物流網絡。公司在大中華及東南亞地區為多個轎車、商務車及遊艇品牌提供領先的汽車相關服務。其消費品業務包括生産、銷售及分銷多種食品、醫藥保健品、電器及家庭生活用品。大昌行的員工超過 11,000人，業務遍及14 個市場。大昌行是中信股份（00267）旗下的中信泰富有限公司持有的全資子公司。

更多詳情請瀏覽 www.dch.com.hk

有關大昌行智行

大昌行智行擁有超過60年汽車分銷及代理經驗，代理汽車類型廣泛，包括乘用車、商用車、電動巴士、特種車和豪華遊艇。在中國內地、香港、澳門、台灣、新加坡及緬甸經營逾 130 家 4S 特約店和陳列室。擁有廣泛的汽車相關業務組合，包括汽車維修、二手車買賣、零配件買賣、汽車租賃、融資租賃、保險仲介服務、遊艇銷售、機場地勤設備服務及工程等項目。

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Lee Wolter Co. Ltd. 大昌行智行 Sunni Hong – [email protected] 電話：+852 9180 8020 Ray Choi – [email protected] 電話：+852 9810 0224 Charlotte Ng Senior Manager Head of Branding, Loyalty Marketing, CRM & Data Customer Experience & Data Analytics 電郵： [email protected] 電話：+852 9552 2215

SOURCE 大昌行智行