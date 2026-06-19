長橋集團新加坡辦公室正式啟用 進駐濱海灣核心金融區

長橋集團是一家領先的金融科技企業，業務涵蓋證券、科技及人工智能三大核心範疇。透過面向零售投資者的證券平台 Longbridge、機構交易解決方案品牌 LONGPORT Whale，以及 AI 原生金融基礎設施平台 LongbridgeAI，集團為全球零售投資者、機構客戶、量化研究團隊及開發者提供多元化金融服務。目前，長橋集團已於新加坡、香港地區、日本、美國及新西蘭設立辦公室，結合深厚的金融市場經驗與前沿科技能力，持續打造新一代投資體驗。

長橋集團行政總裁及聯合創始人 Nowa Zhu 表示：「新加坡從來都不是我們的新市場，因為自公司成立以來，我們的用戶一直都在這裡。今天最大的不同，是我們終於可以對大家說：歡迎隨時來找我們。長橋如今已在這座城市建立更具規模、更具影響力的據點，而我們亦將長期紮根於此。」

作為亞洲領先的國際金融中心，新加坡自然成為長橋集團的重要據點。作為全球資本市場、監管創新及科技人才匯聚的樞紐，新加坡為長橋集團提供理想平台，讓集團能夠向亞洲及全球投資者提供世界級金融科技服務。同時，新加坡開放的經濟環境、穩健的監管制度，以及與全球市場高度互聯的優勢，亦與長橋集團致力構建值得信賴、以科技驅動的全球金融基礎設施願景不謀而合。

新辦公室選址於 Asia Square，坐落濱海灣金融區核心地段，是新加坡最具代表性的商業地標之一。為慶祝新辦公室喬遷之喜，長橋團隊特別安排舞獅及滾鳳梨（Rolling Pineapple）儀式，寓意源自福建話「旺來（Ong Lai）」，寓意好運與財富到來，亦是新加坡廣受歡迎的傳統習俗。本次辦公室啟用只是長橋集團今年於新加坡的重要里程碑之一。集團首間東南亞 Longbridge Cafe 亦將於今年稍後在新加坡另一地點正式開幕，進一步深化品牌在當地市場的佈局。

在三大核心業務板塊推動下，長橋集團持續保持強勁增長勢頭。在證券業務方面，長橋（Longbridge）持續升級交易基礎設施，為亞洲零售投資者提供覆蓋多個市場的投資服務，用戶規模穩步增長，股票、期權及固定收益等產品線亦持續深化。在科技業務方面，LONGPORT Whale 不斷豐富其面向券商、銀行及家族辦公室等機構客戶的多資產、多市場解決方案，區域合作夥伴持續增加。在人工智能領域，LongbridgeAI 加快推進其 Agent-native 原生金融數據與交易基礎設施平台的研發進程，引領行業邁向 AI 驅動投資的新時代，令長橋集團站穩行業前沿。

關於長橋集團（Longbridge Group）

長橋集團是一家領先的金融科技企業，旗下業務涵蓋證券、科技及人工智能三大核心板塊。

長橋證券（Longbridge）

長橋證券是一家 AI 驅動的新一代網絡券商，透過自主建設全球化交易基礎設施及網絡，為全球投資者提供更智能、高效及優質的交易體驗。

網站：https://longbridge.com

LONGPORT Whale

LONGPORT Whale 為券商、銀行、家族辦公室及其他金融機構提供覆蓋多市場、多資產類別的一站式交易解決方案及技術服務。

網站：https://longportwhale.com

LongbridgeAI

LongbridgeAI 是面向全球投資者、量化研究員、AI Agent 及開發者打造的新一代 AI Native 金融數據及交易基礎設施平台。

網站：https://open.longbridge.com

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SOURCE 長橋集團