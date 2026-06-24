夏日狂歡浪接浪 港鐵商場驚喜禮遇連環放送

今次的港鐵商場「一Click即搶」活動即將於6月29日推出，大派總值HK$710萬、合共2萬2千2百份電子優惠券，屆時記得準時搶券！

MTR Mobile會員只需於6月29日中午12時起登入MTR Mobile應用程式，點選「優惠」頁面內的「一Click即搶」活動，即有機會以先到先得形式免費領取電子優惠券。是次活動獎賞包括HK$500港鐵商場時裝及指定美容品牌電子優惠券，以及合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券，讓你盡情於港鐵商場購物消費，迎接夏日狂歡！

夏日大激賞：消費滿HK$800送HK$300電子優惠券

盛夏將至，是時候添置衣物或選購家居小物，為自己或家居換上清爽新裝。港鐵商場就推出的「夏日大激賞」推廣活動，實行讓大家買得更爽快。由2026年7月1日至8月31日，MTR Mobile會員在德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE及連理街的參與商戶（超級市場及服務類別除外），以電子貨幣單一消費滿HK$800並成功賺取MTR分，即可獲贈合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券。

以Mastercard卡簽賬滿HK$500 或以上即可參與夾彩蛋遊戲

驚喜獎賞一浪接一浪。港鐵商場與Mastercard攜手推出「限定驚喜加碼」活動，顧客於2026年7月4日至8月30日内的星期六及星期日，於德福廣場、青衣城、PopCorn及圍方的任何商戶以合資格Mastercard卡單一簽賬滿HK$500或以上，即可於同日參加夾彩蛋遊戲乙次，有機會贏取Mastercard彩蛋公仔或指定港鐵商場現金券，驚喜隨時降臨。

連續3星期舉辦晚間音樂會 人氣歌手巡迴各區獻唱

除了一連串豐富的消費獎賞，港鐵旗下多個商場會於今年52週內，每週輪流舉辦不同類型的音樂表演活動。其中，PopCorn將於6月26日、7月3日及10日舉辦Night Lounge晚間音樂會，邀請多位本地樂壇新晉及人氣歌手，包括丘藍、Kirs、曾傲棐、許靖韻、泳兒、女團VIVA及樂隊Locksmiths開鎖佬等，到商場為大家帶來精彩演出，並與粉絲近距離交流。各位樂迷切勿錯過親臨現場欣賞歌手們的傾力演出。

港鐵商場購物優惠詳情：

港鐵商場「一Click即搶」 推廣日期： 2026年6月29日(星期一)中午12時起 參與商場： 德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏

花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場 換領方法： 步驟1：成爲MTR Mobile會員並在MTR Mobile主頁點選「優惠」 步驟2：在「所有資訊」下點選「一Click即搶」頁面 步驟3：點選「立即領取」





成功領取電子優惠券的會員將於24小時內於MTR Mobile 之「我的收藏」>「有

效」收到有關電子優惠券，便可於2026年7月1日至7月12日前往指定港鐵商

場之參與商戶使用！ 獎賞： HK$500 港鐵商場時裝及美容品牌電子優惠券¹ （名額： 2,200份）

¹HK$500港鐵商場時裝及指定美容品牌電子優惠券適用於參與商場的時裝、童

裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品之參與商戶及指定美容品牌商戶，每張電

子優惠券消費滿HK$2,000方可作HK$500使用。 合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券² （名額：20,000份）

²發放方式如下：

1張HK$100港鐵商場指定電子優惠券類別A （消費滿HK$500減HK$100）

1張HK$100港鐵商場指定電子優惠券類別B （消費滿HK$500減HK$100）

1張HK$100港鐵商場指定電子優惠券類別C （消費滿HK$500減HK$100） 以上所有電子優惠券有效日期為2026年7月1日至7月12日。 換領次數： 每位會員最多可以領取HK$500 港鐵商場時裝及美容品牌電子優惠券乙份及

HK$300港鐵商場指定電子優惠券乙份，先到先得，送完即止。 （每款電子優惠券只適用於參與商場的不同指定參與商戶，詳請於各參與商場網頁查詢。)

港鐵商場「夏日大激賞」 推廣日期： 2026年7月1日至8月31日 參與商場： 德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及THE SOUTHSIDE 及連

理街 推廣詳情： 推廣期内，MTR Mobile會員可於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康

城、圍方、THE SOUTHSIDE及連理街的參與商戶 （超級市場及服務類別除外）

以單一電子消費滿HK$800*，並成功賺取MTR分，即送合共HK$300港鐵商場

指定電子優惠券。數量有限，送完即止。

*每位MTR Mobile會員必須於消費日起計30日內或2026年7月31日23:59或

之前(以較早者為準)上載7月期間的消費收據，或於消費日起計30日內或2026

年8月31日23:59或之前(以較早者為準) 上載8月內的消費收據，並經MTR

Mobile自助登記賺分功能、自助換領站上傳的商戶機印發票及電子付款持卡人收

據或有關電子付款交易紀錄之截圖，並成功賺取「MTR分」，方可參加活動。­

*優惠受條款及細則約束。 換領次數 每位MTR Mobile會員7月期間的消費最多可換領4次，8月的消費最多可換領

4次。

圖片下載： https://bit.ly/4vsJqvp

SOURCE 港鐵商場