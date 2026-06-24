夏日狂歡浪接浪 港鐵商場驚喜禮遇連環放送

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港鐵商場

24 6月, 2026, 09:00 CST

「一Click即搶」6月29日中午12時開搶 大派總值HK$710萬電子優惠券
同場加映夏日大激賞：消費滿HK$800即送HK$300優惠券
以Mastercard 卡簽賬滿HK$500 參與夾彩蛋遊戲 商場每週舉辦晚間音樂會

香港2026年6月24日 /美通社/ -- 港鐵商場夏日購物狂歡正式啟動！備受歡迎的「一Click即搶」即將載譽歸來，將於6月29日中午12時準時開搶，合共大派總值HK$710萬、超過2.2萬份電子優惠券。同時，「夏日大激賞」亦將於7月1日起登場，MTR Mobile會員於指定港鐵商場以電子貨幣單一消費滿HK$800，即可獲贈合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券，讓你在今個夏日盡情購物。此外，在指定港鐵商場以Mastercard 卡簽賬滿HK$500或以上，即可參加限定夾彩蛋遊戲，贏走驚喜禮遇。而PopCorn、青衣城及圍方將會輪流舉辦晚間音樂會，以美妙歌聲與大家共度盛夏。

「一Click即搶」6月29日載譽歸來 大派逾2.2萬份電子優惠券

港鐵商場「一Click即搶」載譽歸來，6月29日中午12時開搶
港鐵商場「一Click即搶」載譽歸來，6月29日中午12時開搶

今次的港鐵商場「一Click即搶」活動即將於6月29日推出，大派總值HK$710萬、合共2萬2千2百份電子優惠券，屆時記得準時搶券！

MTR Mobile會員只需於6月29日中午12時起登入MTR Mobile應用程式，點選「優惠」頁面內的「一Click即搶」活動，即有機會以先到先得形式免費領取電子優惠券。是次活動獎賞包括HK$500港鐵商場時裝及指定美容品牌電子優惠券，以及合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券，讓你盡情於港鐵商場購物消費，迎接夏日狂歡！

夏日大激賞：消費滿HK$800送HK$300電子優惠券

盛夏將至，是時候添置衣物或選購家居小物，為自己或家居換上清爽新裝。港鐵商場就推出的「夏日大激賞」推廣活動，實行讓大家買得更爽快。由2026年7月1日至8月31日，MTR Mobile會員在德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE及連理街的參與商戶（超級市場及服務類別除外），以電子貨幣單一消費滿HK$800並成功賺取MTR分，即可獲贈合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券。

以Mastercard卡簽賬滿HK$500 或以上即可參與夾彩蛋遊戲

驚喜獎賞一浪接一浪。港鐵商場與Mastercard攜手推出「限定驚喜加碼」活動，顧客於2026年7月4日至8月30日内的星期六及星期日，於德福廣場、青衣城、PopCorn及圍方的任何商戶以合資格Mastercard卡單一簽賬滿HK$500或以上，即可於同日參加夾彩蛋遊戲乙次，有機會贏取Mastercard彩蛋公仔或指定港鐵商場現金券，驚喜隨時降臨。

連續3星期舉辦晚間音樂會   人氣歌手巡迴各區獻唱

除了一連串豐富的消費獎賞，港鐵旗下多個商場會於今年52週內，每週輪流舉辦不同類型的音樂表演活動。其中，PopCorn將於6月26日、7月3日及10日舉辦Night Lounge晚間音樂會，邀請多位本地樂壇新晉及人氣歌手，包括丘藍、Kirs、曾傲棐、許靖韻、泳兒、女團VIVA及樂隊Locksmiths開鎖佬等，到商場為大家帶來精彩演出，並與粉絲近距離交流。各位樂迷切勿錯過親臨現場欣賞歌手們的傾力演出。

港鐵商場購物優惠詳情：

港鐵商場「一Click即搶」

推廣日期：

2026年6月29日(星期一)中午12時起

參與商場：

德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏
花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場

換領方法：

步驟1：成爲MTR Mobile會員並在MTR Mobile主頁點選「優惠」

步驟2：在「所有資訊」下點選「一Click即搶」頁面

步驟3：點選「立即領取」


成功領取電子優惠券的會員將於24小時內於MTR Mobile 之「我的收藏」>「有
效」收到有關電子優惠券，便可於2026年7月1日至7月12日前往指定港鐵商
場之參與商戶使用！

獎賞：

HK$500 港鐵商場時裝及美容品牌電子優惠券¹ （名額： 2,200份）


¹HK$500港鐵商場時裝及指定美容品牌電子優惠券適用於參與商場的時裝、童
裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品之參與商戶及指定美容品牌商戶，每張電
子優惠券消費滿HK$2,000方可作HK$500使用。

合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券²  （名額：20,000份）


²發放方式如下：
1張HK$100港鐵商場指定電子優惠券類別A （消費滿HK$500減HK$100）
1張HK$100港鐵商場指定電子優惠券類別B （消費滿HK$500減HK$100）
1張HK$100港鐵商場指定電子優惠券類別C （消費滿HK$500減HK$100）

以上所有電子優惠券有效日期為2026年7月1日至7月12日。

換領次數：

每位會員最多可以領取HK$500 港鐵商場時裝及美容品牌電子優惠券乙份及
HK$300港鐵商場指定電子優惠券乙份，先到先得，送完即止。

（每款電子優惠券只適用於參與商場的不同指定參與商戶，詳請於各參與商場網頁查詢。)

港鐵商場「夏日大激賞」

推廣日期：

2026年7月1日至8月31日

參與商場：

德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及THE SOUTHSIDE 及連
理街

推廣詳情：

推廣期内，MTR Mobile會員可於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康
城、圍方、THE SOUTHSIDE及連理街的參與商戶 （超級市場及服務類別除外）
以單一電子消費滿HK$800*，並成功賺取MTR分，即送合共HK$300港鐵商場
指定電子優惠券。數量有限，送完即止。


*每位MTR Mobile會員必須於消費日起計30日內或2026年7月31日23:59或
之前(以較早者為準)上載7月期間的消費收據，或於消費日起計30日內或2026
年8月31日23:59或之前(以較早者為準) 上載8月內的消費收據，並經MTR
Mobile自助登記賺分功能、自助換領站上傳的商戶機印發票及電子付款持卡人收
據或有關電子付款交易紀錄之截圖，並成功賺取「MTR分」，方可參加活動。­


*優惠受條款及細則約束。

換領次數

每位MTR Mobile會員7月期間的消費最多可換領4次，8月的消費最多可換領
4次。

圖片下載： https://bit.ly/4vsJqvp

SOURCE 港鐵商場

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