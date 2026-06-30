香港賽馬會推動正向教育 「正向旅程」青少年健康教育計劃啟動禮

香港青少年服務處日前假香港科學園舉行計劃啟動禮 暨 約章簽署典禮，邀得香港特別行政區政府教育局副局長 施俊輝博士，J.P.、香港賽馬會公司事務執行總監 譚志源先生，G.B.S., J.P.等主禮嘉賓親臨現場，並聯同近三百名教育及社福界代表共同承諾推動正向教育。在全體來賓宣讀完約章的三大承諾行動後，一眾來賓共同亮起代表發放正能量的「正向燈」，象徵計劃正式啟動。香港樹仁大學社會工作學系系主任 方富輝教授，亦於現場講解首次研發的量表，透過以「6C」正向成長模型，從六個範疇，包括關注力、自控力、自信心、好奇心、抗逆力及親和力，全面了解青年人的正向生活態度與抗逆能力。

香港賽馬會對外事務總經理謝文瑛女士表示，對計劃一開展便得到逾七十間學校積極參與感到非常鼓舞。她期望計劃正式推廣後，能陸續吸引更多大專院校、中學以至小學加入簽署約章，聯手為青年建構健康環境。

香港青少年服務處副總幹事區潔盈博士則補充，量表能跳出打機、抽盲盒等表面行為，檢視青少年的「內在防護網」。她透露，後續介入將擺脫傳統單向說教，改以邀請KOL、曾經歷失敗或挫折的過來人，以及運動員分享，並透過特製桌遊模擬人生遭遇失落時的抉擇，引導青年面對自我。她期望短期內能及早篩查出高危學生，長遠在社會孕育出正向面對生活的氛圍。

鳳溪第一中學曾美月校長稱：「我覺得這個計劃設計得相當不錯，整體架構很有層次，主要分為兩個層面。第一層是透過豐富的活動，圍繞著『6C』的理念，建立學生的自信心和抗逆力等。計劃裡有很多沉浸式的體驗，這能讓學生更深刻地吸收相關內容，對豐富他們的人生經歷有很大的幫助。至於第二層面，會透過問卷調查來做一個好好的檢視，特別是針對有成癮問題的對象。這些數據可以幫助老師們更具體地了解學生的情況，讓我們未來能針對性地修改或完善支援的方向。」

主禮嘉賓致辭（節錄）

香港特別行政區政府教育局副局長 施俊輝博士，J.P.表示：「教育局支援學校落實正向教育，包括推動價值觀教育、舉辦多元化的學生活動，幫助他們提升自信和自律能力、建立關愛校園文化、加強師生的精神健康、推廣正向家長教育等。今天除了是計劃的啟動禮，同時參與者亦會簽署《正向領航教育約章》。我期盼各持份者繼續攜手合作，織起緊密的支援網絡，共同推動正向教育，陪伴青少年在愛與關懷中穩健成長。」

香港賽馬會公司事務執行總監 譚志源先生，G.B.S., J.P.：「青年是香港的未來。多年來，馬會積極與特區政府、社福界及學界合作，推行不同的預防教育項目，讓年輕一代培養正面價值觀，促進全人發展，提升抗逆能力，從而遠離成癮與非法行為。馬會希望與年輕人結伴同行，在他們的成長路上，提供適切支援；「正向旅程」青少年健康教育計劃正好實踐這份信念。馬會將繼續與特區政府及社會各界緊密合作，透過多元化項目，協助青年建立正向人生，成為積極健康的新一代，致力建設更美好社會。」

香港青少年服務處總幹事 李婉心女士，M.H.：「我們期望透過專業實踐與數據分析，建立實證基礎，為業界未來提供可持續發展的介入模式，真正實踐「及早辨識、減低成癮行為風險、與學校同行、守護青少年正向健康」的目標。最後，我想勉勵各位年青人：成長的路上難免遇到挑戰與誘惑，真正的力量，是來自你自己的理智和自控力，希望你們積極參與不同的活動，培養自律與抗逆力，發展健康的興趣，學習為自己的選擇負責，堅持正確的事情。將來，你就有屬於自己理想的生活、自己可以有選擇。」

香港樹仁大學社會工作學系系主任 方富輝教授：「我們團隊研發的《正向生活態度與抗逆力量表》，旨在從多角度準確評估青少年的需要，並精準配對至合適的小組與活動，以善用資源。同時，量表亦提供一套客觀標準，用以檢視服務成效，推動持續改進介入手法，協助青少年遠離沉溺誘惑，培養正向人生。當我們累積足夠數據後，將與業界分享相關大數據，供社福及學術機構作為服務策劃與研究的參考。」

計劃簡介

兩層級預防模式 築起青少年心靈防護網

「正向旅程」青少年健康教育計劃旨在為 11 至 25 歲的青年人建立正向思維及健康生活習慣，幫助他們遠離成癮風險。本計劃採用「兩層級早期介入模式」，旨在培育年輕人的正向價值觀與良好行為習慣，同時為有成癮風險的青年提供適切的輔導支援。此外，計劃亦為教育工作者及家長提供專業訓練，協助其與青少年建立更緊密的溝通關係 。

深耕「6C」核心理論 以科研數據精準介入沉溺行為

計劃以「6C 正向成長模型」為核心理論基礎，針對青少年發展需求設計六大範疇：

Concern 關注力： 培養風險意識、責任承擔

培養風險意識、責任承擔 Control 自控力： 掌握情緒調適、抑制衝動行為

掌握情緒調適、抑制衝動行為 Confidence 自信心： 提升自我肯定、促進獨立思考

提升自我肯定、促進獨立思考 Curiosity 好奇心： 拓展多元興趣、培養持續學習

拓展多元興趣、培養持續學習 Courage 抗逆力： 迎接挑戰、堅守正向價值

迎接挑戰、堅守正向價值 Connection 親和力：建立家庭、朋輩與社區支持網絡

計劃將由2026年9月起於全港推行，活動分為兩個層級：

第一層級：普及預防教育：包括真人圖書館「正向人生分享講座」、正向健康「素」人講座、及「快閃人生之旅」桌遊工作坊，透過生命故事、主題分享，及沉浸式互動體驗，建立正向價值觀。此外，「正向健康大使計劃（GOL大使）及正向大使推廣計劃」，培訓學生成為校園正向健康推廣領袖，組織正向推廣活動。

第二層級：針對性介入：利用研發工具《正向生活態度與抗逆力量表》及早識別有潛在成癮風險的青年。有需要的青年將獲配對至「正向健康Max小組」活動、「專屬時間」個人輔導諮詢，或其他專業支援。

在社區教育方面，計劃將為家長、教師及社工舉辦「理財有坊」專業工作坊，並舉辦「你有得揀」微電影製作，以創意方式提升公眾對正向生活的關注 。

詳情請瀏覽計劃網站：https://www.journeyplus-prog.com/

約章介紹

為了更全面建立社區支援體系，香港賽馬會與香港青少年服務處合作，推出《正向領航教育約章》，誠邀全港推動青年工作的院校、機構和團體共同響應，促進學校、家庭和社區的協作，提升青少年的自我價值和應對挑戰的能力，使青年人能勇於面對逆境，明辨是非，以理性和負責任的態度規劃人生。

簽署約章的院校、機構和團體將承諾積極：

推廣正向教育：將正向健康教育融入日常教學及活動中，提升青少年的心理韌性，協助青少年規劃健康人生； 倡導健康生活方式：鼓勵均衡作息、健康生活、運動習慣及情緒管理，培養青少年照顧身心靈健康的意識，並建立正向價值觀，減少成癮行為的風險；及 建立支援關愛文化：為青少年建立一個包容、互相支持的社交環境，讓他們感受到被理解、被接納、被重視。

參與機構將會獲得由香港賽馬會聯同香港青少年服務處發出的約章證書乙份。機構名稱亦會上載到「正向旅程」 青少年健康教育計劃的網站，以作表彰。

機構介紹

香港青少年服務處

香港青少年服務處成立於1978年，是一間多元化的社會服務機構，在全港多區提供中心服務、到戶服務、學校支援及住宿服務，以滿足兒童、青少年、家庭及長者的不同需求。我們秉持以用者為本的理念，致力以專業精神和承擔的態度服務社群，並持續追求卓越與創新，與持份者攜手共建關愛、和諧及可持續的環境，提升家庭功能，促進個人潛能發展，為社會作出貢獻。

SOURCE 香港青少年服務處