深耕海上風電基礎核心賽道 潤邦海洋以規模化交付能力服務全球綠色能源發展

公司擁有約50萬平方米專業化生產基地及800米長江岸線資源，配備完善的海上風電裝備製造、加工、檢測、防腐及出運體系，具備大型海上風電裝備批量化、高效率、高質量交付能力。

作為潤邦股份高端裝備製造板塊的重要業務佈局，潤邦海洋聚焦船舶及海洋工程裝備製造，產品涵蓋海工船舶、單樁基礎、導管架基礎及相關附屬結構，可滿足近海及深遠海風電項目建設需求。

經過多年發展，公司已累計交付近800套海上風電單樁及全套附屬構件，產品廣泛應用於國內沿海風電項目及海外市場。同時，公司參與製造國內首艘風電安裝平台「華電1001」、荷蘭IHC 4000噸級大型風電重吊船、「華電穩強」600噸級風電安裝平台以及「海豚01」風電運維船等多項行業代表性裝備，積累了豐富的大型海洋工程裝備製造經驗。

依托潤邦股份全球化產業佈局，潤邦海洋共享集團五大製造基地及六大洲近30個本地化服務網點資源，業務覆蓋全球50多個國家和地區，為國際客戶提供從項目支持、裝備製造到交付服務的一體化解決方案。

面向快速發展的全球海上風電市場，潤邦海洋將持續提升技術創新、規模化製造及國際交付能力，與全球合作夥伴攜手推動綠色能源發展，助力全球能源轉型。

SOURCE 南通潤邦海洋工程裝備有限公司