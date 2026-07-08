「星光耀港 怡見美好」怡寶主題快閃登陸維港星光大道，華潤飲料優質產品齊亮相

全線優質產品亮相 為香港帶來健康飲品新選擇

活動中，華潤飲料全線優質產品悉數亮相，除了家喻戶曉的經典怡寶水之外，更有至本清潤、佐味茶事等健康飲品給市民更多健康選擇。

怡寶水是市民日常首選飲品，用40年的專業經驗保證產品的安全和純淨，確保每一滴水水質純淨，可全面適配居家、通勤、戶外運動、聚會休閒等多場景飲用需求。至本清潤傳承東方生活美學，借鑒中國傳統飲方和地方經典風味，每一口帶著熟悉而信賴的清潤都是記憶中的味道。至本清潤菊花茶，清甜回甘、不膩不燥，配方溫和老少皆宜，是大眾消暑潤燥、解膩養生的經典飲品。此外，佐味茶事真茶萃取，堅持0糖0卡、鎖住茶葉原生香韻，岩茶岩韻柔順，葉嘉香醇；鐵觀音滋味馥鬱，蘭香醇正；茉莉玉露花香透茶，清新甘潤，契合現代市民輕養生、健康化的消費趨勢，為大眾提供多元化的健康飲品選擇。

長期以來，華潤飲料始終以高標準品質管控體系把關產品安全，過去低調深耕本地市場、專注品質打磨，憑藉穩定出色的產品品質收穫業界與市民認可。

點亮維港燈牌，怡寶品牌閃耀香江新形象

本次活動啟幕儀式點亮了華潤飲料在港島投放的燈牌，呼應「星光耀港•怡見美好」活動內核，借城市星光之力走進大眾視野、貼近香江百姓，是華潤飲料深耕香港市場、接軌城市潮流的全新嘗試。同時依託維港星光城市名片，打造沉浸式實景主題場景，讓華潤飲料品牌走出商超、走進街頭煙火，以純粹、治癒、活力的年輕品牌形象，紮根香江、深入人心，讓更多香港市民認識怡寶、喜愛華潤飲料，讓安心、貼心的品牌形象深入人心，實現本土品牌形象全面升級。

地標活動火爆開啟 持續引領港式生活新潮流

近年來，華潤飲料持續落地年輕化、本土化、潮流化品牌活動，積極走進香港日常、融入港式生活。打造2025華潤飲料繽紛品牌館，融合多元飲品體驗與港式生活美學，突破傳統飲品品牌的固有形態，成為香港市民的「生活搭子」「潮玩打卡地」，用年輕化場景、沉浸式體驗拉近與香港市民的距離。

華潤飲料更持續三年冠名支持香港金牛隊，深度參與香港本土體育賽事，陪伴球隊斬獲NBL三連冠傳奇，助力香港文體產業蓬勃發展，用年輕活力的品牌姿態與香港城市共成長。

未來，華潤飲料將持續立足香港、服務香港，緊跟本地消費趨勢與市民健康需求，持續優化本地產品佈局，打磨更契合香港市民生活習慣的優質飲品，深度融入城市日常，以高品質產品與暖心服務守護香江民生，共築香港市民美好生活。

SOURCE 華潤飲料