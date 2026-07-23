亞福儲能聯手崇友實業 推動電梯儲能減量方法與示範案

傳統觀念中，電梯是建築物的主要耗能設備之一。透過創新儲能技術導入，電梯不再只是單純耗電，而是具節能效益，更可透過專案取得碳權，提升建築的減碳貢獻。這次合作專案將聚焦兩大層面：

環境部減量方法示範案：雙方共同推動環境部電梯儲能減量方法申請，將碳權方法學應用於崇友位於楊梅的案場，建立國內電梯減量轉換為碳權的具體路徑。 首例GS（Gold Standard）國際碳權專案：亞福儲能提出電梯儲能碳權方法學已於2025年通過GS認證，進一步以崇友案場申請專案。

強強聯手引領永續轉型 加分智慧低碳綠建築

針對本次深化合作，亞福儲能董事長陳朝暉表示：「亞福長期專注於儲能技術與碳權方法學應用，今天非常榮幸能與國內指標電梯廠崇友實業攜手，向環境部申請電梯減量額度在台灣的具體規則，也共同發展GS國際碳權專案，取得國內外的碳權。」

崇友實業董事長唐伯龍也強調：「崇友長期深耕台灣電梯產業發展，其中包含台北101等指標性超高樓層與豪宅建築。隨著全球對綠建築及ESG的要求日益嚴格，如何協助建築物節能減碳，是我們拓展國內外市場的核心策略。崇友非常看重這項結合儲能與碳權的創新解決方案，未來崇友案場與新開發項目，都將成為推動低碳智慧建築的堅實後盾。」

隨著2026年碳定價時代來臨，建築物的減碳策略已成為建商與企業關注的焦點。崇友實業在國內外市場擁有厚實的案場基礎與通路優勢，是加速電梯儲能商業化不可或缺的推手。透過本次合作，雙方將共同推進環境部與國際碳權專案，加速落實電梯儲能的減碳應用，共同定義綠建築的永續新標準。

誰是亞福儲能？

全世界第一家專注於非鋰電池儲能技術研發與商業化企業，鏈結目標應用市場創造獨特優勢與碳權商機的創新團隊。延伸減碳服務、提升節能效益，提供一站式永續發展解決方案，涵蓋碳權專案註冊、監測、維護、發行及交易等全流程支援，助達成RE100與碳揭露專案（CDP）等國際減碳標準，是企業實現碳中和與永續發展的最佳夥伴。

誰是崇友實業？

台灣電梯龍頭暨市佔前三大品牌，擁有逾半世紀深厚底蘊，並曾攜手打造台北 101「全世界最快電梯」金氏世界紀錄。崇友以精湛工業技術與先端科研為基石，提供從研發製造、安裝施工到長期維保的全生命週期服務。響應淨零建築趨勢，崇友深耕電梯電力回饋與能源管理技術，將永續基因融入垂直運輸，為建築產業打造安全、智慧且低碳的未來移動體驗。

SOURCE 亞福儲能