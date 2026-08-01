廈門搭建多維發展平台 暢通港澳英才入廈追夢通道

7月9日，「2026廈門人才服務月」啟動儀式在中國福建廈門正式舉辦，海內外行業專家、科研院所、青年企業、港澳人才代表等200餘人齊聚現場。活動現場集中展示青年科創技術成果、發佈多項青年人才發展項目，城市人才主題宣傳片《留廈青春一起拼》同步首發，向港澳及全球青年人才發出來廈創業興業、追逐夢想的誠摯邀約。

廈門持續佈局駐粵港澳等國際化人才工作站，主動對接港澳頂尖科創資源，啟動儀式上重磅推出「香港青年科學家廈門科技服務計劃」，成為深化港廈科創融合、引進香港創新力量的重要抓手。該計劃首批聯動香港科技大學顯示與光電子全國重點實驗室、香港大學新發傳染性疾病全國重點實驗室、香港城市大學賽馬會未來能源系統創科實驗室、香港科技大學物理人工智能研究中心四大前沿科創平台，圍繞校企聯合技術攻關、科技成果轉移轉化、聯合實驗室共建開展深度合作。香港科技大學顯示與光電子全國重點實驗室助理主任林彥宏介紹，實驗室已與廈門「雙百計劃」人才企業思坦集成科技聯合攻關，突破「小尺寸與高光功率難以兼顧」行業技術瓶頸，後續將持續組織香港青年科學家攜帶優質科研項目赴廈對接落地。

同期，廈門全新發佈「國際青年科創使者交流項目」，通過人才研修、聯合攻關、金磚科創協作等形式搭建開放協同的國際青年科創合作網絡；嘉庚創新實驗室推出「創業 30嘉人才工程」，面向全球遴選青年科創重點項目，涉及氫能、人工智能、半導體與未來顯示等賽道，為海內外青年科研團隊提供高端科研載體與孵化扶持。全市各區、各部門聯動開展豐富配套活動，持續營造「月月都是服務月」的長效引才氛圍，完善境內外青年人才引育留用全鏈條服務支撐。

作為「香港青年科學家廈門科技服務計劃」線下落地重點活動， 7月21日上午，「有young 有才 有未來」香港青年科學家廈門行暨同安青年人才融創會順利開幕，32名來自香港科技大學重點實驗室、香港青年科學家協會的青年博士（博士後）齊聚中國福建廈門，開啟一場雙向互通的廈港科創深度對話。

活動現場，市、區多部門聯合開展專場政策推介。一方面圍繞廈門人才、科技創新扶持、招商政策進行宣講，為到場香港青年博士送上全面詳實的政策服務乾貨；另一方面，聚焦光電、新能源、新材料等重點產業佈局，完整展示廈門完善的產業創新鏈條，全方位展現本地宜居宜業的青年發展生態。成果分享與項目路演環節，廈門人才企業思坦集成科技分享科研成果轉化實踐經驗， 5名香港青年博士帶來光電顯示、新材料、新能源前沿賽道的高潛力科創項目，逐一展示核心技術、成熟科研成果及廈門產業化落地規劃，現場政企、科研機構與港青團隊精準對接，挖掘多元合作契機。

在廈門，香港青年科學家團隊深入產業一線走訪調研，先後走進美圖公司、海辰儲能、廈門時代等行業龍頭企業，實地瞭解產業發展現狀與企業需求；前往廈門科學城孵化器、嘉庚創新實驗室等高端科研載體參觀交流，近距離感受廈門完善的產業配套、科創平台與青年創業扶持體系。

此外，記者瞭解到，「才聚八閩•鷺引五洲」 2026全球創新創業大賽由廈門承辦。

大賽自 5月發佈報名公告以來，受到海外創新創業人才的廣泛關注。大賽聚焦福建省「555X」產業體系，設置電子信息、生物科技、先進製造三大賽道，提供專項人才政策支持，著力發現和培育一批優秀人才項目。大賽共吸引全球53個國家和地區的1756位海外人才報名，1184人符合報名條件，其中港澳人才142人、60%具備博士學位，項目集中於人工智能、高端醫療器械、新材料等前沿領域，與福建重點發展產業高度契合。報名期間，組委會還在香港舉辦專場推介活動，進一步服務人才瞭解賽事、做足準備。

目前，組委會正加快推進初賽工作，將於 9月中國國際投洽貿易洽談會期間在廈舉辦決賽，並配套開展投融資對接、產業參訪等活動，進一步為參賽人才團隊鏈接落地資源、開拓發展空間。組委會誠摯歡迎港澳人才持續關注賽事進展，積極參與項目對接，共享福建創新發展機遇。

青年是科技創新的核心生力軍。從「廈門人才服務月」啟動儀式發佈長效港廈科創合作機制，同步聯動省級 「才聚八閩・鷺引五洲」全球創新創業大賽搭建引才新渠道，到專場活動落地政策宣講、項目路演、產業參訪全流程對接，一系列活動打通廈港兩地人才、產業、科研、賽事、成果轉化多重壁壘，真正實現 「以賽聚才、以才引智、以智賦能、以創促產」。依托國際化人才工作站、跨境科創合作計劃、常態化人才交流活動、省級創新創業賽事落地平台等多元載體，廈門持續打造面向港澳青年的一站式多維發展平台，暢通港澳英才入廈追夢興業通道；依托強勁產業基礎、優質人才政策、完備科研載體與包容城市生態，不斷深化境內外人才協同發展，熱忱期盼更多港澳青年科學家來廈扎根發展，攜手共創科創未來。

記者：劉凡凡

SOURCE 香港大公文匯傳媒集團