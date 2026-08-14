自變量機器人於真實場景實測自動化包裹分揀 自研具身智能與六軸機械臂克服物流挑戰

這通常是實驗室演示未能克服的環節。每次抓取後，包裹堆疊的狀態都會改變。紙箱與軟包裝相互重疊，標籤朝向錯誤，而最佳的抓取面往往被掩埋。在卸貨區，這種混亂狀態使得包裹導入成為吞吐量的瓶頸，也是分揀過程中最勞力密集的階段之一。

自變量機器人創始人兼行政總裁王潛 表示：「物流自動化的問題，不在於機器人能否完成一次俐落的抓取。當包裹堆狀態改變時，它能否持續做出正確的決策，在發生錯誤時修復，並保持餘下操作的持續運行。我們是圍繞著實際工作本身設計自動化，而不是圍繞著理想化的環境。」

此一能力的核心，在於自變量專有的具身智能基礎模型WALL-B。在直播演示中，該模型展示了如何將其所習得的理解轉化為即時行動：評估每一件包裹及其周邊環境，判斷應如何處理，並根據現場狀況變化調整操作策略。WALL-B無需針對每種包裹類型逐一撰寫人工程式規則，機器人亦能夠應對實體世界中未曾預見的突發情況。在直播中，其六軸機械臂即時介入，成功救回偏移路線的包裹。

將這些決策轉化為實際物理動作的，是高性能六軸機械臂。機械臂的多角度活動範圍，使系統能從不同方向接近包裹，抓取、翻轉、整平與重新定位。在包裹抵達輸送帶之前，該機械臂已能將標籤轉向掃描器、撫平軟包裝，並將紙箱擺正。這些看似微小的調整，能提升條碼掃描效率，減少因包裹定位不佳所導致的退件及人工處理成本。

與依賴單一機器人包辦所有任務的做法不同，自變量採取專用設計的策略，因應包裹導入作業的特殊需求構建系統。讓硬體與AI配合工作流程，有助提高速度、準確性與成本效益，而非強迫工作流程去配合機器人。

演示的意義不僅僅是搬運包裹，更是反映自變量在具身智能中的更宏大願景：讓機器人能夠在複雜的物理環境中感知、推理並採取行動，使AI 在現實世界變得實用。

關於自變量機器人

自變量機器人 (X Square Robot) 致力開發具備高精度操作能力的通用具身智能機器人。該公司積極構建面向物理世界的基礎模型，整合模型、機器人硬體以及可擴展、模型驅動的高品質數據處理管道系統。機器人旨在針對家庭與日常環境、研究與教育、物流與倉儲，以及工業營運中的長期任務進行感知、推理與行動。

更多資訊，請瀏覽 https://x2robot.com/ 。

SOURCE 自變量