「屋企百味 日日細味」第二階段矚目登場

憑八達通及樂悠咭消費 賺領展商場美食現金券

為了回饋街坊支持，領展商場更聯乘八達通推出「滋味賞」專屬消費獎賞計劃。八達通用戶於8月17日至9月16日期間，於24個指定領展商場及街市以八達通累積消費滿指定金額，即可獲贈美食現金券，讓大家邊食邊賞，樂趣倍增。樂悠咭用戶於8月28日至9月10日「樂悠節」推廣活動期間更可享特選優惠。此外，活動期間親臨指定商場，更可免費下載「領展 x 麥太與麥兜」限定手機八達通卡面，讓可愛的麥太與麥兜陪伴您每日出行。

指定9個鮮活街市推出「營」人逆齡企劃多重精彩活動 全方位滋養身心靈

為將健康飲食與身心滋養融入日常，領展街市特別呈獻「營」人逆齡企劃，以「由內到外滋養身心，吃出健康，活出年輕活力」為主題，鼓勵大眾在日常買餸與品嚐美食的同時，為身心注入滿滿的活力與靈感。活動期間將推出「每周煮意」星級健康食譜，為街坊提供源源不絕的滋養菜式點子，讓大家輕鬆把健康與美味帶回家。此外，指定鮮活街市更特設「百味精明大挑戰」互動遊戲，讓大家在購物之餘親身參與挑戰，贏取豐富驚喜禮遇，增添樂趣！

除了趣味挑戰與飲食靈感，企劃更帶來雙重貼心體驗，全方位滋養大眾的身心靈。場內精心打造「美顏養生特調Bar」，讓參加者享受特製的養生飲品，由內而外補充活力；同時亦推出「鮮蔬花束浪漫放送」，將新鮮蔬菜化作精緻浪漫的花束，為日常生活送上一份唯美驚喜。領展希望透過這一系列精彩活動，讓大家在忙碌的生活中好好寵愛自己。

譚仔雲南米線喜迎30週年 領展分店率先推出「譚仔麻辣老婆餅」

此外，人氣米線連鎖食店譚仔雲南米線今年迎來品牌成立30週年大日子，並特別聯乘百年老字號恆香老餅家推出「譚仔麻辣老婆餅」，並由即日起於領展旗下譚仔分店率先發售，為全港食客帶來震撼舌尖的全新鹹甜香辛風味體驗。

「麥食當三番」第二階段消費換領活動詳情

印花及禮品換領日期： 即日起至10月31日 印章及禮品換領時間： 上午11時至下午8時 活動推廣地點^： 24個領展旗下商場* 印花及禮品換領地點： 活動推廣地點的顧客服務台

「領展商場 X 八達通 滋味賞」活動詳情

活動日期： 8月17日至9月16日（所有八達通用戶） 8月28日至9月10日（樂悠咭用戶） 換領時間： 上午11時至下午8時 活動推廣地點^： 24個領展旗下商場 活動及禮品換領地點： 活動推廣地點的顧客服務台

「營」人逆齡企劃活動詳情：

活動日期： 2026年9 月 （只限星期一至五，公眾假期不適用） 活動推廣地點*： 9個領展鮮活街市 參與方法： 即日以電子貨幣*消費滿指定金額，即可於指定日子參加「百味精明大挑戰」，完成挑戰者更可獲得「美顏養生特調茶包」或「鮮蔬花束」

^24個指定參與領展商場包括：T Town、天澤商場、天耀廣場、蝴蝶廣場、良景廣場、太和廣場、大元商場、彩園廣場、禾輋廣場、頌安商場、樂富廣場、黃大仙中心、慈雲山中心、啟田商場、秀茂坪商場、鯉魚門廣場、TKO Gateway、TKO Spot、何文田廣場、南昌薈、富東廣場、逸東商場、長發廣場及小西灣廣場

*9個指定參與領展鮮活街市包括：德田街市、禾輋街市、蝴蝶街市、Spot街市、天盛街市、大元街市、樂富街市、南昌薈街市及富東街市

活動詳情可瀏覽領展官方網站 https://www.linkhk.com，所有活動受條款及細則約束，內容如有更改，恕不另行通知。

圖片下載： https://bit.ly/4hz3R5G

關於領展資產管理有限公司

領展資產管理有限公司（「領展」）是領先、獨立且一體化的房地產投資者及管理人，聚焦亞太區市場。領展管理亞洲其中一個最大的房地產投資信託基金——領展房地產投資信託基金（「領展房託」，香港股份代號：823）及其房地產投資組合。

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