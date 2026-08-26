讓世界看見中國銀髮力量 香港樂學科技受邀參與絲路連五洲外交文化交流

香港2026年8月26日 /美通社/ -- 香港樂學科技亮相外交使節文化盛典，展現中國銀髮創新力量

近日，「絲路連五洲外交使節文化盛典」舉辦，多國駐華外交使節、國際機構代表及各領域嘉賓齊聚交流，圍繞文化互鑑、國際合作與產業發展展開深入探討。

活動現場，津巴布韋公使銜參贊、北馬其頓駐華大使館參贊、博茨瓦納國防武官、博茨瓦納使館第一秘書、納米比亞商務參贊等嘉賓出席活動，共同見證多元文化交流與合作機遇。

作為深耕銀髮領域的創新企業，香港樂學科技以活動支持單位的身份獲邀參與，展示中國企業在銀髮人群生活方式創新與數碼化服務領域的探索成果。此次交流，也進一步展現中國銀髮產業面向國際化發展的創新實踐。

聚焦銀髮需求，探索智慧服務新模式

是次活動中，香港樂學科技旗下手機攝影課首席講師賈樹森先生以「絲路連五洲外交使節文化盛典之夜」攝影顧問身份出席，並獲大會頒發證書。

盛典現場，賈樹森老師與各國外交使節及國際嘉賓互動交流，即席示範手機攝影竅門，並分享鏡頭背後的中國故事。在他眼中，攝影是跨越語言與國界的溝通橋樑——一幅好照片勝過千言萬語，足以讓來自不同文化背景的人彼此理解，拉近心與心的距離。

立足香港、輻射全球：香港樂學科技深耕銀髮學習

香港樂學科技是小糖科技集團於2024年10月設立的海外核心子公司，母公司小糖科技為高新技術企業及北京市「專精特新」企業，擁有22項專利、28項軟件著作權，在銀髮教育領域深耕多年。

依託母公司自主研發系統，香港樂學科技面向全球中老年用戶提供太極拳、八段錦、攝影、非洲鼓等優質線上課程，目前公司累計服務超過27萬學員，其中港澳台地區學員佔比達35%。

今次獲邀參與外交使節文化盛典，正是香港樂學科技國際化步伐的又一體現。作為集團技術實力與營運經驗的海外延伸，公司以本地化服務能力，持續打造長者的智慧學習標竿，多次獲權威媒體與行業獎項認可。

未來，香港樂學科技將繼續立足香港、輻射全球，深化本地化營運與內容生態建設，讓更多海外華人及中老年學員享受優質、便捷、有溫度的線上學習體驗，攜手各界推動銀髮產業的國際化發展。

關於小糖樂學

小糖樂學是專注於銀髮智慧學習的品牌。秉持「給歲月以美好」的品牌理念，致力於為全球中老年族群提供優質、便捷、有溫度的線上學習服務。

小糖樂學目前提供太極、八段錦、攝影、非洲鼓等多元化線上課程，涵蓋健康、文化、藝術及興趣生活等多個領域。平台推出「陪伴式學習」服務，由線上班主任提供學習進度跟進、操作指導及學習規劃，協助中老年學員降低數碼學習門檻，輕鬆融入線上學習生活。

依託多年銀髮教育服務經驗，小糖樂學已逐步形成涵蓋課程內容、智慧教學及學習陪伴的服務體系，課程服務亦已延伸至北美、東南亞、澳洲等多個國家及地區。

未來，小糖樂學將持續深化國際化營運，拓展多元內容及合作生態，推動銀髮學習服務走向更廣泛的海外市場，讓更多中老年學員享受優質、有溫度的終身學習體驗，以數碼科技連結世界，讓學習成為美好生活的一部分。

更多資訊，請訪問小糖樂學官網：https://www.xiaotanglexue.com/home

SOURCE 香港樂學科技