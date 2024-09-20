第二十七屆京港洽談會圓滿舉辦 首程控股（697.HK）攜手中國人壽，共築中國基礎設施REITs新格局

香港2024年9月20日 /美通社/ -- 9月20日，第二十七屆北京•香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會在中關村國際創新中心開幕。在此次大會上，首程控股（697.HK）與中國人壽旗下專業另類投資平台國壽投資圍繞中國基礎設施公募REITs達成深度戰略合作，舉行簽約儀式。此外，首程控股與戰略股東共同發起的"北京首程城市發展基礎設施投資基金"也作為重點項目在本次大會中成功簽約。上述兩項合作的達成是本屆大會的重要落地成果。充分展現出首程控股作為中國核心基礎設施資產服務商，將發揮自身優勢，在促進北京基礎設施資產穩步發展過程中起到重要作用。同時，作為根植京港兩地的北京市屬國企港股上市公司，首程控股在京港兩地經貿往來中起到重要的紐帶承接作用，並將為促進京港經濟以及金融融合做出重要貢獻。

此次大會由北京市人民政府以及香港特別行政區政府共同主辦，目前已成功舉辦到第二十七屆，該活動是京港兩地經貿聯繫的重要平台和促進合作發展的重要載體，目的是為深化京港兩地務實合作，加強在重點領域的多層次、寬領域、高水準合作。

在此高規格、高水準的會務上，首程控股作為首鋼集團旗下的香港上市公司與國壽投資達成戰略合作，背後意義重大。

其一，雙方寄翼借助彼此的優勢，通過投資公募REITS鏈接到全國範圍內基礎設施行業的優秀企業，從而為北京市引入基礎設施投融資領域的戰略合作方，打造金融與產業、存量資產與新增投資的良性循環，推動北京市基礎設施產業高質量發展。

REITs是國家戰略政策的重要推行方向，旨在強化資本市場服務實體經濟能力、進一步創新投融資機制、有效盤活存量資產。中國公募REITs已經發展了三年，目前規模已然站上千億元級台階，資產類型則涵蓋消費、高速、能源、產業園、物流、環保、保障房共七大類，未來還將進一步擴展到更多、更為廣闊的領域。

此次首程控股與國壽投資的戰略合作聚焦公募REITs的首次發行及後續擴募，並適度配置市場流通份額。未來，伴隨中國公募REITs持續擴容發展，此次合作的戰略雙方也將通過圍繞基礎設施公募REITs的戰略合作鏈接到更為豐富的資產種類，一方面有助於形成不同資產類別之間的互相補充，為彼此高效賦能；另一方面，有利於戰略合作雙方立足京港，為全國基礎設施公募REITs全產業鏈聚集發展提供樣板。

其二，雙方均具備雄厚實力，其戰略合作目的並不以短期資本獲利為主，而是以社會效益與基金收益相結合為投資目標，與中國經濟共同成長，這將為REITs基金的市場價格穩定提供有力支撐，有利於深度挖掘並釋放REITs長期投資價值。因此，雙方戰略合作有望形成市場首支公募REITs平准基金，預計將會受到國家發展改革委、中國證監會的重視與支持，獲得政策資源傾斜。

實際上，這是繼首程控股於2021年12月攜手首鋼基金與國壽投資發起成立綠色基礎設施發展基金後，雙方再次達成的重要戰略合作。雙方攜手共同促進中國基礎設施資產高質量發展，背後離不開的是彼此雄厚實力形成的強強聯合效應。

國壽投資是中國人壽旗下專業另類投資平台，中國人壽屬國有大型金融機構，目前在公募REITs、類REITs、私募REITs和Pre-REITs領域已實現產品發行的全牌照覆蓋，並在REITs行業有豐富的創新投資經驗。首程控股作為首鋼集團在港上市的平台公司，一方面，可積極發揮境外融資平台作用，高效籌集資本協助境內基礎設施資產發展；另一方面，公司依託"資產循環+強運營"，已經形成以REITs為業務基石的"募投管退"全產業鏈生態系統，提供從"產業發展基金設立與投資-資產證券化諮詢-REITs戰略配售投資"的全生態鏈資產融通服務，深度鏈接資金與資產，實現資產的高效循環；與此同時，憑藉首鋼集團在北京的獨有優勢，以及公司在停車、產業園及保障房等基礎設施領域積累的運營管理經驗以及資源整合能力，將有利於其深度鏈接基礎設施資產行業內的公司，形成"投資效能提升+運營效能提升"的疊加效應，進一步提升北京市基礎設施優質資源整合力度，最終支持北京基礎設施REITs全產業鏈集聚發展。

因此，雙方強強聯手，共同扛起推進中國基礎設施資產發展以及融資新變革這面大旗，通過融合雙方優勢資源，未來將以跨週期視角構建投資框架，堅持"長期投資、價值投資"理念，為公募REITs市場引入長線資金，激發市場投資活力，推動REITs投資邁向新高度。

與此同時，在此次大會上，首程控股與戰略股東共同發起的"北京首程城市發展基礎設施投資基金"也作為重點項目在本次大會中成功簽約。該基金總規模為100億元，首期規模50億元，積極踐行北京市"十四五"時期城市更新規劃及朝陽區"3+X"產業佈局，重點投向產業園、保障房、停車場等城市更新項目，致力培育出朝陽區首單REITs項目，加快培育孵化一批權屬清晰、收益穩定、特色突出的優質基礎設施項目。

此次首程控股在本屆大會上的兩項重要落地成果將由點及面，推動我國基礎設施公募REITs市場提質擴面穩步向前。隨著中國基礎設施REITs進入常態化發行階段，支持政策不斷完善、制度框架日益健全，REITs市場正加速邁向萬億級別的廣闊藍海，首程控股將在其發展過程中扮演重要角色，持續推動中國基礎設施不動產投融資新變革，成為服務中國基礎設施資產的領軍企業。

SOURCE 首程控股有限公司