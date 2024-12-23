林峯、許廷鏗、陳茵媺、楊洛婷與友邦峻宇會尊貴會員出席【友邦峻宇呈獻世界雜技團 - AIA CLUB ALTA尊貴會員特別場】
新聞提供者AIA Hong Kong
24 12月, 2024, 03:14 CST
率先欣賞精彩絕倫的雜技團表演 感受震撼心靈的視覺盛宴
香港2024年12月24日 /美通社/ -- 今年是「友邦嘉年華」十歲生日，同時為慶祝友邦香港（AIA）專為高淨值客戶而設的「友邦峻宇會」（AIA Club Alta）成立一週年，AIA 首次冠名贊助「友邦峻宇呈獻世界雜技團」，帶來享譽國際的英國雜技團Gandeys Circus，為節日帶來無比壯觀的視覺盛宴！
AIA於早前特別舉行【友邦峻宇呈獻世界雜技團 – AIA CLUB ALTA尊貴會員特別場】，邀請近一千名「友邦峻宇會」會員率先到場，感受專屬的尊貴體驗。同時，亦請來城中名人林峯、許廷鏗、陳茵媺、楊洛婷出席，與「友邦峻宇會」尊貴會員分享平衡健康與財富之道，並一同欣賞Gandeys Circus的超凡技藝，沉浸於一個充滿魅力與驚喜的雜技娛樂世界，感受這場震撼心靈的表演！
關於友邦香港及澳門
友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約17,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。
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1截至2024年6月30日
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2包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2024年6月30日)
SOURCE AIA Hong Kong
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