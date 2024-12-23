林峯、許廷鏗、陳茵媺、楊洛婷與友邦峻宇會尊貴會員出席【友邦峻宇呈獻世界雜技團 - AIA CLUB ALTA尊貴會員特別場】

率先欣賞精彩絕倫的雜技團表演 感受震撼心靈的視覺盛宴

香港2024年12月24日 /美通社/ -- 今年是「友邦嘉年華」十歲生日，同時為慶祝友邦香港（AIA）專為高淨值客戶而設的「友邦峻宇會」（AIA Club Alta）成立一週年，AIA 首次冠名贊助「友邦峻宇呈獻世界雜技團」，帶來享譽國際的英國雜技團Gandeys Circus，為節日帶來無比壯觀的視覺盛宴！

AIA於早前特別舉行【友邦峻宇呈獻世界雜技團 – AIA CLUB ALTA尊貴會員特別場】，邀請近一千名「友邦峻宇會」會員率先到場，感受專屬的尊貴體驗。同時，亦請來城中名人林峯、許廷鏗、陳茵媺、楊洛婷出席，與「友邦峻宇會」尊貴會員分享平衡健康與財富之道，並一同欣賞Gandeys Circus的超凡技藝，沉浸於一個充滿魅力與驚喜的雜技娛樂世界，感受這場震撼心靈的表演！