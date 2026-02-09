玩遊戲、拿購物折價金！ 遊戲回饋 App「Playio」攜手「Yahoo購物中心」舉辦新春獎勵慶典

新聞提供者Playio
09 2月, 2026, 08:00 CST
- 攜手深耕台灣在地多年的指標性電商「Yahoo購物中心」，打造結合遊戲與購物的大型春節嘉年華
- 參加迷你遊戲「尋寶消消樂」，即可立即兌換 100 元折價券與 LINE POINTS
- 總獎勵規模高達 158 萬新台幣，Playio App 內每日再加碼限量折價券
韓國首爾2026年2月9日 /美通社/ -- 行動遊戲回饋 App「Playio」宣布，將與「Yahoo購物中心」合作，推出大型「新春獎勵慶典」活動。此次活動結合遊戲體驗與實際購物優惠，為迎接春節的用戶帶來全新的互動式消費體驗。
本次活動的核心亮點，是人人皆可輕鬆參與的迷你遊戲「尋寶消消樂」。自本月 2 日起至下月 1 日止，用戶只要前往 Yahoo購物中心活動頁面參與遊戲，即可獲得多項可立即使用的獎勵，包括 Yahoo購物中心新台幣 100 元折價券、Playio 600 金幣（新用戶限定）以及 Playio 3,000 寶石（既有用戶限定）等。
值得一提的是，此次促銷活動特別鎖定台灣 MZ 新世代盛行的「App 理財（App-tech）」趨勢。Playio 新用戶在完成遊戲後獲得的 600 金幣，可立即兌換為最具代表性的 LINE POINTS 10 點，預期將引發高度關注與參與。
此外，活動期間亦同步推出總價值高達 6 萬新台幣的抽獎活動。主辦單位將從參加者中抽出幸運得主，贈送包含 9,999 OPENPOINT 點數、人氣遊戲《明星3缺1》20 週年紀念麻將組、戶外品牌 ATUNAS 登山杖、Cold Stone 冰淇淋兌換券，以及 Playio 10 萬金幣等多項豐富好禮。
針對 Playio App 用戶，平台也準備了專屬加碼福利。自本月 12 日至 21 日止，Playio App 將於每日上午 10 點整，免費限量發送給前 800 名用戶 Yahoo購物中心新台幣 100 元折價券。
Playio 相關負責人表示：「透過與Yahoo購物中心的合作，我們希望讓用戶在享受遊戲樂趣的同時，也能獲得生活中實質的優惠，打造真正的一舉兩得體驗。未來 Playio 也將持續透過差異化的合作模式，進一步提升用戶滿意度。」
更多活動相關資訊，可透過 Playio App 及 Yahoo購物中心官方頁面查詢。
