玩遊戲、拿購物折價金！ 遊戲回饋 App「Playio」攜手「Yahoo購物中心」舉辦新春獎勵慶典

值得一提的是，此次促銷活動特別鎖定台灣 MZ 新世代盛行的「App 理財（App-tech）」趨勢。Playio 新用戶在完成遊戲後獲得的 600 金幣，可立即兌換為最具代表性的 LINE POINTS 10 點，預期將引發高度關注與參與。

此外，活動期間亦同步推出總價值高達 6 萬新台幣的抽獎活動。主辦單位將從參加者中抽出幸運得主，贈送包含 9,999 OPENPOINT 點數、人氣遊戲《明星3缺1》20 週年紀念麻將組、戶外品牌 ATUNAS 登山杖、Cold Stone 冰淇淋兌換券，以及 Playio 10 萬金幣等多項豐富好禮。

針對 Playio App 用戶，平台也準備了專屬加碼福利。自本月 12 日至 21 日止，Playio App 將於每日上午 10 點整，免費限量發送給前 800 名用戶 Yahoo購物中心新台幣 100 元折價券。

Playio 相關負責人表示：「透過與Yahoo購物中心的合作，我們希望讓用戶在享受遊戲樂趣的同時，也能獲得生活中實質的優惠，打造真正的一舉兩得體驗。未來 Playio 也將持續透過差異化的合作模式，進一步提升用戶滿意度。」

更多活動相關資訊，可透過 Playio App 及 Yahoo購物中心官方頁面查詢。

SOURCE Playio