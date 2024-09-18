保諾-桑迪亞任命 Armin Spura 博士為首席執行官

上海2024年9月18日 /美通社/ -- 保諾-桑迪亞宣布任命Armin Spura博士為公司首席執行官。Spura博士在生命科學和生物技術領域擁有二十多年的豐富經驗，並在全球市場推動業務增長和創新方面取得了顯著成就。

在加入保諾-桑迪亞之前，Spura 博士在冠科生物（Crown Bioscience）擔任首席執行官，在近5年的時間裏成功帶領該公司實現了高速的業績增長和拓展。Spura 博士還曾在賽默飛世爾科技公司、明碼生物、CareDx 和 Ion Torrent 等多家全球知名企業擔任高級管理職務。值得一提的是，Spura 博士深諳中國本土市場，他曾擔任賽默飛與大安診斷合資公司的中國區生命科學部門總經理，同時也是基因組學業務的服務部門總經理。此外，他還擔任多項顧問工作，包括 SeromYx Systems 董事會主席和 K2X Technology and Life Science的生命科學投資顧問。

在Spura博士早期的職業生涯中，他曾成功助力兩家初創公司發展壯大：Ingenuity Systems（後被Qiagen收購）和ForteBio（現為丹納赫的一部分）。Spura博士在德國獲得生物化學的學位，並在美國布朗大學獲得分子生物學博士學位。

Spura博士說：「我非常榮幸能夠加入保諾-桑迪亞，並帶領團隊進入發展的新階段。憑借我們獨特的一體化CRDMO平臺，提供從早期靶點確證到商業化生產的端到端服務，涵蓋化學、生物學、藥代動力學、原料藥和製劑等所有相關領域，我堅信我們能夠賦能更多合作夥伴，更快地為全球患者帶來更好的治療方案。」

公司執行運營委員會主席 Gary Chu 補充說：「很高興Spura博士能夠加入保諾-桑迪亞。Spura博士憑借其傑出領導力和豐富的全球以及中國市場管理經驗，將對公司的快速發展起到至關重要的推動作用。我們相信在他的領導下，公司將持續創新，提供滿足全球客戶及生物醫藥行業廣泛需求的一體化解決方案。」

關於保諾-桑迪亞

保諾-桑迪亞，安宏資本旗下投資企業，擁有28年的歷史，是一家值得信賴的全球化合同研究、開發和生產公司（CRDMO）。公司總部位於加州爾灣，在中國和美國設有7個研發生產中心，在全球擁有2000多名員工。我們專註於小分子和大分子的藥物發現、開發、放大和生產服務，為生物技術和製藥企業提供從早期靶點確證到商業化生產的整合服務，涵蓋化學、生物學、藥代動力學、原料藥和成品藥等多個領域。保諾-桑迪亞專註CRDMO服務，在全球化質量標準體系下運營，提供先進、快速和靈活的定製服務，以滿足生物技術和製藥企業的專屬需求，加快新藥開發進程。

更多信息，請訪問公司官網https://www.bioduro-sundia.cn

SOURCE 保諾-桑迪亞