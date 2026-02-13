馬躍新程神助攻 Belkin 賀歲精選配件登場

超萌迪士尼系列 走春拜年好福氣

Belkin推出多款兼具設計與實用的迪士尼商品，動物方城市、史迪奇、玩具總動員等款式，讓經典角色走入日常生活。迪士尼兒童耳罩耳機支援兒童音量限制，輕巧舒適，適合長時間使用，讓孩子在喜愛角色的陪伴下安心成長。2合1皮革手機背帶採用雙面皮革與耐用金屬扣件，全新升級3D立體浮雕磁吸片，低調點綴喜愛角色，轉化斜背或碗帶均能為日常穿搭增添巧思。SheerForce™ 磁吸式手機殼 提供雙層防護，可承受 2 公尺摔落，觸控式相機控制鍵保留裸機體驗，並相容MagSafe與Qi2磁吸充電，讓粉絲以最療癒的方式隨身攜帶角色。

Airtag 出馬，年節出遊好安心

年節出遊人潮擁擠，Airtag儼然成為得力小幫手。Belkin 推出全新 AirTag 防水保護套。具備 IPX8 等級防水與抗摔機能，簡易安裝設計且不干擾訊號傳輸。無論是掛在毛孩項圈或行李箱上，其亮眼潮玩的外型都能成為「安心神隊友」。

暢銷全球無線充電器重磅登場

2025年熱銷的Belkin UltraCharge Pro 3合1無線充電座正式在台上市。提供最快 5 倍的無線充電速度，並導入 ChillBoost™ 主動冷卻技術，結合超靜音風扇、智慧氣流設計、溫度感測器與改良充電線圈，即使長時間高效輸出，也能維持溫度穩定，為多裝置同時充電提供更快速、更智慧且安全的體驗。同時推出適合追劇與日常使用的UltraCharge 25W磁吸充電器，同樣具備最快 5 倍的無線充電速度，並採用 ChillBoost™ 被動冷卻技術，可手持使用，也能一秒轉成立架模式，無論是年節送禮或犒賞自己，皆兼具貼心與實用。

*根據內部測試，充電可提供高達 25W 的功率，相較於 5W 的 Qi 充電器。實際結果可能有所差異。

趨零待機公耗，小小身形不馬虎

全球首款搭載 ZSP（Zero-Standby Power）晶片的Z-Charger GaN 雙孔快速充電器，在未充電時將自動進入休眠狀態，使待機功耗趨近於零。相較傳統充電器，每年最高可減少 95% 的待機耗電，兼顧高效能與用電安全*。此外，創新 D-mode GaN 晶片具備低熱損失與優異散熱表現，長時間高功率輸出依然穩定可靠。提供 50W與 67W兩種規格選擇，雙 USB‑C 接孔可同時為手機、平板與筆電充電，輕巧好攜帶，是年節返鄉與旅遊的最佳充電夥伴。

*根據內部測試，一般充電器每年待機電力消耗約為 0.876 度電，而 Z-Charger 僅消耗約 0.0438 度電，減少幅度高達 95%。

【Belkin 三創門市新春限定活動】

活動地點： 台北三創生活園區 Belkin 專櫃

活動內容： 凡消費達指定門檻即可參加「限量紅包抽抽樂」，限量 250 份，送完為止。

【Belkin相關連結】

Belkin官方網站：https://www.belkin.com/tw/

Belkin官方Facebook：https://www.facebook.com/BelkinTaiwan

【關於Belkin】

Belkin 是一家總部位於加州的配件領導品牌，40 年來致力於提供電源、保護、效率、連接以及音訊產品等，屢獲殊榮。所有產品皆在南加州設計與研發，並銷售至全球超過 100 個國家與地區。Belkin 始終專注於研發、社群、教育、永續發展，最重要的是服務每一位使用者。自 1983 年在南加州車庫的小小起點，Belkin 已成長為多元化的全球科技公司。我們始終探索著地球以及人與科技之間的互動，從中獲得無限靈感。

SOURCE Belkin