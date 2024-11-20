先瑞達攜手波科共赴進博之約 CEO李靜女士出席「大健康全產業鏈創新論壇」

北京2024年11月20日 /美通社/ -- 11月6日，由波士頓科學聯合行業媒體醫趨勢舉辦的「聚合全球 共創本土 | 2024首屆大健康全產業鏈創新論壇——相約進博」圓桌論壇在進博會波士頓科學展台舉行。先瑞達CEO李靜女士、波士頓科學大中華區總裁張珺女士、上海市衛生和健康發展研究中心主任金春林先生、上海市第六人民醫院人力資源處處長/醫院衛生技術評估研究室主任楊海先生及新光維醫療董事長/首席執行官/首席技術官陳東先生出席了此次論壇。

論壇中，嘉賓就「跨國企業如何與本土企業合作共贏」等熱門話題展開討論。談及先瑞達與波科合作過程中的體會與收穫，先瑞達CEO李靜女士表示，波科對於產品質量高度嚴謹的規範把控，進一步提升了先瑞達的質量管理水平和生產製造要求，讓先瑞達的產品在走向國際市場的過程中更有底氣和自信。同時，波科成熟完善的海外商業化運營體系也幫助先瑞達的產品迅速走向全球市場，未來雙方也將繼續在創新產品的研發及生產等領域展開進一步的探索。論壇中，波士頓科學大中華區總裁張珺女士復盤了波士頓科學與中國本土企業的合作歷史。張珺女士表示，近年來，中國本土醫療企業在創新產品的研發方面潛力很大，給全球市場帶來了很多驚喜，未來跨國企業與本土企業的合作一定會有更多的可能性，雙方的合作也將為整個行業創造更多的價值。此間，雙方的合作共贏必然離不開政府的支持。近年來，政府也逐步出台了一系列鼓勵政策，為跨國公司與本土企業的合作提供了良好的營商環境。

此次進博會，先瑞達帶著翼延®（冠狀動脈高壓球囊擴張導管）、延（冠狀動脈球囊擴張導管）、RT-Zero®冠狀動脈球囊擴張導管、Vericor-RS®微導管及Vericor-14®微導管5款產品於波科展台參展。這是先瑞達的產品繼去年7月雙方（先瑞達與波科）達成深度戰略合作後第二次於進博會波科展台參展，也將助力先瑞達更快速的走向全球市場。

此外，截至目前，雙方已就多款產品達成分銷協議。在海外市場，雙方就膝上藥物塗層球囊和膝下藥物塗層球囊的銷售已簽署分銷協議並已進入落地執行階段，目前海外市場的覆蓋國家正在逐步增加。在中國市場，雙方針對包括冠脈線、AVF線在內的7款產品簽署分銷協議並開始落地執行。期待未來雙方能夠有更多的合作進展。

SOURCE 北京先瑞達醫療科技有限公司