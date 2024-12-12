東方雅韻與冬日綺夢的和諧共鳴 ---- EP YAYING 雅瑩2025香港節日限定系列溫情上市

其中，新中式盤扣金蔥提花短外套，以其精緻的中式元素與金蔥提花的閃耀光澤，助力穿著者在正式的商務洽談及職場中時刻展現出自信與從容，彰顯獨特品味。而嵌花羊絨毛衣，採用珍貴的阿拉善白絨染色山羊絨與澳大利亞羊毛，手感蓬鬆且骨架感強，不僅溫暖舒適，更添一份節日的喜慶，在聚會家宴、走親訪友時穿著，充分感受到家的溫馨與節日的喜悅，將歡樂與幸福傳遞給每一位穿著者。此次節日限定包裝系列，不僅為節日增添喜慶與光彩，更在不同場合中展現出EP YAYING 雅瑩品牌獨有的魅力與溫度，讓每一位消費者都能找到屬於自己的那一抹溫馨與活力。

坐落於尖沙咀區海港城二樓的EP YAYING 雅瑩香港精品店，自璀璨啟幕以來，便以其明亮通透的空間設計與細膩溫暖的質感，展現了品牌獨有的高雅與瑩潤美學。店鋪以周到的服務和精緻的産品深受消費者的廣泛喜愛。本次EP YAYING雅瑩香港精品店精心打造冬日櫥窗展示，輕盈飄逸的雪花錯落有致地點綴其間，為整個櫥窗增添了一抹純淨而夢幻的冬日風情。而紅靴綺夢花瓶裝置則如同冬日童話中的一抹亮色，以紅色靴子為型，內置由松針、鮮紅漿果與潔白棉花編織而成的聖誕花束，將品牌獨特的東方美學與現代時尚完美融合，讓每一位駐足的顧客都能感受到濃厚的節日氣息與品牌的獨特魅力。

EP YAYING 雅瑩通過這一節日限定包裝系列，旨在為香港消費者帶來一場獨特難忘的節日盛宴，用心雕琢每一個細節，點亮每一個歡慶時刻。每一位消費者都能在這裏找到適合自己的節日吉服，迎新添禧，讓喜悅與溫暖相伴左右。在這個充滿希望的節日季，讓我們與EP YAYING 雅瑩一同沉浸於東方雅韻與冬日綺夢的和諧共鳴之中，共同感受這份來自東方的獨特魅力與溫暖祝福。

SOURCE EP YAYING