台灣奧的斯宣布推出數位原生電梯平台 -- Gen 3(TM) 智聯電梯

結合奧的斯最暢銷電梯產品Gen2 ® 與Otis ONE™ 物聯網IoT數位平台。

與Otis ONE™ 物聯網IoT數位平台。 提供即時狀態資訊、主動溝通、預測性分析和遠端監測。

台北2024年6月25日 /美通社/ -- 全球領先的電梯、電扶梯及自動步道製造、安裝和服務供應商Otis奧的斯 (NYSE: OTIS) 在「A Platform for Possibility無限潛能的平台」發表會上宣布，數位原生的Gen3™智聯電梯平台現已在台灣上市。

首次在台亮相的奧的斯Gen3電梯，是為了滿足現今及未來日益增加物聯網需求所設計，為諸如建築師、建商到大樓管理人員等乘客及客戶端，帶來電梯全新的認知和定義。奧的斯Gen3電梯結合了奧的斯全球最暢銷的Gen2®系列設計，以光滑塗層披覆式鋼帶技術為基礎，帶來平穩及寧靜的搭乘體驗，且兼具安全性、耐用性和能源效率。

Gen3電梯平台標配奧的斯Otis ONE™物聯網數位平台。此平台能收集電梯的數據並傳輸至雲端資料庫進行分析，能全天候24小時、一週七天實時監測設備性能。客戶以及奧的斯專業人員都可以清楚地了解其整體設備組合的運行狀況。透過IoT物聯網和人工智能，Otis ONE物聯網IoT數位平台服務能幫助專業人員透過遠程監測識別潛在問題，並在有可能發生故障導致服務中斷之前，預先做好準備且加以處理。

奧的斯台灣董事總經理劉欣向表示：「在奧的斯，我們致力於引入新技術，不僅為客戶創造更高的設備運行效率，且能同時提升我們團隊的生產力。Gen3電梯的設計為人們與更高、更快、更智能的世界連接提供更多可能。它代表了下一代智慧聯網電梯，並將成為智慧建築生態系統的核心。」

Gen3電梯還提供以下創新技術，以供選配：

雲端應用程式界面（ API ） ：將儲存在奧的斯雲端的數據，輕鬆整合在建築管理系統、自動化機器人和其他工具及服務中，來提升建築大樓運作的效率。隨著需求的變化和新功能的出現，該網路平台可無縫接軌未來技術和功能。

：將儲存在奧的斯雲端的數據，輕鬆整合在建築管理系統、自動化機器人和其他工具及服務中，來提升建築大樓運作的效率。隨著需求的變化和新功能的出現，該網路平台可無縫接軌未來技術和功能。 奧的斯 eView™ 車廂顯示 器： 除了能為乘客提供資訊娛樂外，亦可以在緊急情況下透過視訊系統與OTISLINE®客戶服務中心聯繫。

除了能為乘客提供資訊娛樂外，亦可以在緊急情況下透過視訊系統與OTISLINE®客戶服務中心聯繫。 Compass ® 360 電梯目標樓層派車系統 ：這個智慧派車調度技術可在乘客搭乘電梯前分析其樓層目的地，並將前往同一目的地的乘客分組，以更快速、更少停靠地送達目的地 --- 在電梯客流量高峰期間可提升達50%的效率，使乘客的搭乘體驗更加順暢。

：這個智慧派車調度技術可在乘客搭乘電梯前分析其樓層目的地，並將前往同一目的地的乘客分組，以更快速、更少停靠地送達目的地 --- 在電梯客流量高峰期間可提升達50%的效率，使乘客的搭乘體驗更加順暢。 eCall™ Plus 應用程式 ：透過此程式，乘客可使用智慧型手機提前預約呼叫電梯並登記輸入樓層目的地，無需按電梯呼叫按鈕，提前調度電梯。

：透過此程式，乘客可使用智慧型手機提前預約呼叫電梯並登記輸入樓層目的地，無需按電梯呼叫按鈕，提前調度電梯。 奧的斯車廂空氣清淨機以及一系列語音控制和手勢感應服務均能提供支援，持續保障乘客的健康。

秉持著奧的斯對永續發展的承諾，Gen3電梯配備了奧的斯ReGen™電力再生驅動裝置、LED照明和休眠模式，以協助減少能源用量和電梯的碳足跡。另外，多樣化的外觀設計選項，可以滿足各類建築的獨特風格，為乘客打造出現代、舒適的乘坐氛圍。

請點擊此處了解更多Gen3電梯的詳情。

關於奧的斯

奧的斯推動世界前行，致力於讓人們在更高、更快、更智能的世界接軌、成長茁壯。我們是全球知名的電梯和電扶梯製造商、安裝和服務供應商，每天運送乘客約23億人次，維修保養電梯和電扶梯超過230萬台，數量在業界首屈一指。在世界各地許多知名的地標、交通樞紐、商業大樓和住宅等，都可以看到奧的斯電梯的身影。奧的斯總部位於美國康乃狄克州，全球員工約71,000人，其中包括約42,000名維修保養工程師，致力於滿足全球200多個國家和地區的客戶和乘客需求。瞭解更多資訊，請瀏覽www.otis.com 並在LinkedIn，Instagram 和Facebook上關注我們。

SOURCE 台灣奧的斯電梯股份有限公司