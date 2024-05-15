文字轉影片神器 iMyFone Novi AI實現快速打造生動影片內容

臺北2024年5月15日 /美通社/ -- iMyFone 公司宣佈發佈專業AI 生成影片軟體，支援一鍵將文字轉影片，輕鬆打造原創影片的工具 iMyFone Novi AI 。AI 一鍵將文字轉影片，為創作帶來前所未有的便利性與效率。在這個數位化時代，內容創作不僅僅局限於文字，影音內容的需求日益增加。為了滿足這一需求，Novi AI 推出了一款革命性的產品，讓用戶可以輕鬆將文字內容轉換為引人入勝的影片，輕鬆實現 AI 自動生成動畫，無需任何專業技能。這款產品不僅提供了多種風格和模板，還支援多種語言，讓用戶能夠創作出符合需求的高品質影片。無論是需要製作宣傳片、教學影片還是社群媒體內容，Novi AI 都能滿足需求，為創作帶來全新的可能性。

iMyFone Novi AI 即刻將點子或故事自動生成影片軟體的主要功能說明：

1. 瞬間打造吸睛影片

瞬間打造吸睛影片，輕鬆在 YouTube、TikTok 等平台上吸引眼球。Novi AI 是一款強大的影片製作工具，可以輕鬆將文字內容轉化為引人注目的影片內容。這款工具提供了豐富多樣的影片模板和效果，可以輕鬆打造專業水準的影片，無需任何製作經驗。只需輸入文字內容，Novi AI 就能快速生成一段生動有趣的影片，讓內容更加生動活潑，實現影片賺錢。

2. 快速批量創作影片

快速批量創作影片，提升互動率，保持社群媒體上的活躍度。Novi AI 提供了豐富的影片模板和工具，能夠輕鬆地創作出大量引人入勝的影片內容。無論是想要製作宣傳片、產品展示、教學影片還是社群媒體上的短片，Novi AI 都能夠滿足需求。透過Novi AI，用戶可以輕鬆地提升影片的製作效率，吸引更多觀眾的注意，提升社群媒體上的互動率，讓對應品牌和內容保持活躍。

3. 輕鬆上傳至各大平台

Novi AI 能輕鬆製作影片並將其上傳至各大平台，如 YouTube、TikTok 等，節省寶貴的時間。這款產品提供了快速創作和自動保存的功能，讓用戶可以專注於內容製作，而無需煩惱繁瑣的後期製作和上傳步驟。無論是想在 YouTube 上分享長度較長的影片，還是在 TikTok 上分享短影片，Novi AI 都能滿足需求。這種功能不僅提高了工作效率，還能讓影片的內容更快速地被觀眾看到，從而提升頻道的創作價值和影響力。

iMyFone Novi AI 的適用人群：

1. 影片創作者

AI生成影片軟體為影片創作者帶來了許多便利和好處。它提供了一個快速、簡單的方式來製作高質量的影片，無需專業技能。對於需要大量影片內容的創作者來說，這種軟體可以大大提高生產效率，快速生成滿足觀眾需求的內容。同時，它還可以幫助提高影片的品質，使用先進的編輯和特效技術使影片更具吸引力和專業性。總的來說，AI生成影片軟體為影片創作者提供了一個強大的工具，幫助他們在競爭激烈的市場中脫穎而出。

2. 家長

告別傳統閱讀方式，各種影片風格和聲音效果可以將單調的圖書轉變為視覺化的書籍。這種有趣的方式可以提高孩子的閱讀理解能力。透過這種互動式學習方式，孩子們可以更好地理解和吸收知識，同時激發他們的學習興趣和創造力。讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中學習，享受知識帶來的樂趣。這種工具不僅適用於學生，也適合於任何尋求更具互動性和娛樂性的閱讀體驗的人士。無論是在家庭環境中還是在教育機構，這種創新的學習方式都將帶來更豐富多彩的閱讀體驗。

3. 行銷人員

想要提升新產品、書籍或電影的知名度和銷售量嗎？這款產品能夠快速幫助創建獨特、吸引人的預告片，為推廣活動提供助力。透過精心設計的影片內容和引人入勝的故事情節，吸引更多目標受眾的注意，激發其購買興趣。這種創新的宣傳方式不僅能夠吸引眾多觀眾，還可以在社交媒體平台上引發熱議，進一步擴大產品或作品的知名度。無論是推廣一部新電影、一本新書還是一款新產品，這款產品都能夠幫助實現目標，讓作品或產品獲得更多的關注和成功。

選擇 iMyFone Passper Pro 的理由：

1. 多種故事類型

提供懸疑故事、現代故事、奇幻小說、浪漫小說等多種類型的AI故事生成器，讓觀眾更好地與故事產生共鳴。無論是尋找扣人心弦的懸疑劇情還是感人至深的現代故事，這款AI故事生成器都能滿足需求。用戶可根據喜好和需求選擇不同類型的故事，並根據意願進行定制，創建獨一無二的故事內容。這種多功能性使得故事生成器成為創作、娛樂和教學的理想工具，讓故事更加生動有趣，更容易引起觀眾的共鳴和注意。

2. 不同的影片風格

這款AI影片生成工具提供了包括好萊塢風格、現代風格、恐怖懸疑、兒童動畫等多種風格，滿足各種不同訊息傳達的需求。無論用戶是要創作具有好萊塢大片氛圍的影片，還是需要現代感十足的影片風格，亦或是希望制作充滿驚悚氛圍的影片，這款工具都能滿足需求。它能夠幫助用戶輕鬆地製作出符合要求風格的影片，讓訊息更具吸引力和說服力。這種多樣化的風格選擇使得這款工具成為各種場景下創作影片的理想選擇。

3. 豐富的語言角色

這款工具提供了多種不同角色的聲音，這些聲音能夠讓影片更加生動，並且增加與觀眾的互動。無論需求為影片中的角色配音，還是希望添加一些有趣的聲音效果，這款工具都能滿足需求。透過這些聲音，可以為影片注入更多的個性和魅力，使其更具吸引力。這種豐富多彩的聲音選擇能夠創作出更加生動和富有表現力的影片，從而更好地吸引觀眾並增加互動性。

關於 iMyFone與Novi AI

iMyFone 是一家專為 iOS、Android 與電腦提供軟體問題解決方案的企業，協助用戶快速修復各種科技相關的疑難雜症。旗下產品種類繁多，包括 LINE 資料轉移、Windows/Mac 資料救援、蘋果系統修復等工具，且具有對使用者友善的操作介面，簡單易用。iMyFone 使用先進技術，專研效能與便利性兼備的軟體，得到多方的優良評價，並受許多權威媒體信賴。

欲了解更多iMyFone Novi AI的資訊，請訪問官方網站（https://tw.imyfone.com/），或直接下載應用程式（https://tw.imyfone.com/ai-video-generator/），快速將枯燥文字轉換為生動影片。

SOURCE iMyFone Software Co., Ltd