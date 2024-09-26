展會實況 | 艾羅能源榮獲國內儲能行業首批ISO/IEC 27001:2022認證

上海2024年9月26日 /美通社/ -- 2024年9月25日下午，在SNEC ES+第九屆（2024）上海國際儲能展上，艾羅能源獲頒國內儲能行業首批ISO/IEC 27001:2022信息安全管理體系認證證書。

出席此次頒證儀式的有艾羅能源國內營銷總監高志勇先生與TÜV萊茵全球電力電子產品服務副總裁兼大中華區太陽能與商業產品服務總經理李衛春先生。李衛春先生代表TÜV萊茵為艾羅能源頒發了這一重要認證，標誌著公司在國內儲能行業中率先實施高標準的信息安全管理規範，開啟了信息安全的新篇章。

樹立信息安全新標桿

SO/IEC 27001:2022認證是國際認可的信息安全管理體系標準，強調系統化的信息安全管理，確保企業在數據保護、風險評估、信息洩露防範及持續改進等方面具備健全的機制。該認證要求企業建立信息安全政策，識別和管理信息安全風險，確保敏感數據的機密性、完整性和可用性。

在當今全球化和信息化的背景下，信息安全不僅是技術層面的挑戰，更是企業核心競爭力和長期發展的重要組成部分。尤其是在光伏儲能等高科技密集型行業，數據安全、隱私保護和網絡安全逐漸成為衡量企業實力的關鍵因素。

針對不同應用場景，客戶對信息安全的需求愈加顯著。在大型地面電站中，確保設備間數據流動的安全性對於降低網絡攻擊和數據篡改的風險至關重要。在工商業光伏儲能系統中，客戶需應對系統安全和數據保密的雙重考驗；而在家庭儲能解決方案中，用戶對個人數據的安全性尤為關注，期待能夠有效保護用電與儲能信息。ISO/IEC 27001:2022認證是對艾羅能源在客戶數據和系統安全保護方面的肯定，展示了公司為客戶提供安全保障的能力。

艾羅能源在信息安全管理方面的努力，不僅體現在技術創新上，還包括嚴格的內部審核與培訓，確保每位員工都具備必要的信息安全意識和應對能力。這些措施增強了市場對艾羅能源產品和服務的信任，為公司在行業中贏得了良好的口碑。

創新與安全並駕齊驅

除了信息安全領域的亮眼榮譽外，本屆展會上艾羅能源也展示了其豐富多樣的解決方案矩陣，覆蓋零碳工業園區、光伏並網、智慧能源、虛擬電廠、公共事業儲能、戶用低壓儲能及光儲充一體化等多元應用場景。

高壓光伏逆變器C3-GRAND HV（功率範圍300-330kW）和智能液冷一體化工商業儲能機櫃TRENE-P125B261LC（容量261kWh）在此次展會上首次亮相，展現了艾羅能源在技術創新方面的最新進展，同時也體現了公司對未來能源發展趨勢的深刻理解和戰略佈局。

艾羅能源的技術創新與信息安全管理體系相得益彰，體現了兩者的和諧統一。

艾羅能源 | SOLAX POWER

艾羅能源深知信息安全與客戶信任在可持續發展和低碳轉型過程中的重要性。此次榮獲ISO/IEC 27001:2022認證，標誌著艾羅能源在推動行業信息安全標準提升方面的重要一步，充分展現了公司在信息安全領域的努力與承諾，確保客戶數據和系統安全，滿足不同客戶的需求。

未來，艾羅能源將繼續堅持可持續發展的理念，期待與更多關注信息安全與可持續發展的合作夥伴，共同開創綠色未來。

SOURCE 艾羅能源