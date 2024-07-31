澐 • NUVA皇牌「極上蟹宴」載譽歸來 精選特大A級奄仔蟹 鮮甜撼動饕客味蕾

套餐主角古法鹽瓦焗奄仔蟹憑色香味引人注目，經傳統技藝烹調誘發難以忘懷的蟹鮮。精選約12両重的特大A級奄仔蟹，蟹身飽滿，肉質細膩，蟹膏鮮甜。粗粒海鹽賦予蟹肉鹹香滋味，大廚以古法炮製，用200度高溫甕焗原隻蟹45分鐘，鎖住蟹身原汁原味，並散發微微焦香，讓鮮味再昇華，使人齒頰留香、絲絲回味。配上法國白酒Rully 1er Cru Marissou Blanc Domaine Saint Jacques 2020，其柑橘和礦物香能突出蟹肉鮮味，適當酸度清新解膩。

蟹粉小籠包皮薄柔軟，包裹著肉餡和蟹粉，結合而成的湯汁極致鮮甜；小籠包頂亦鋪滿蟹粉，鮮香傾瀉而出，使人胃口大開。配搭法國白酒Bourgogne Côte d'Or Blanc Domaine Joseph Pascal 2022，其口感柔順，微微酸爽，恰好襯托綿軟多汁的小籠包。

蟹肉瑤柱燴冬茸選用時令冬瓜熬煮成軟茸，加入足料蟹肉入饌，再配以瑤柱和金華火腿提香，湯羹清潤鮮甜，口感層次分明，且具有消暑解滯之功效。

砂窩大澳蝦乾啫啫芥蘭煲特選本地名產— 大澳蝦乾和蝦醬秘製啫啫醬汁，獨特鹹香使人垂涎三尺。大廚加入啫啫醬汁和香辣指天辣，以大火爆炒青翠芥蘭，香濃爽口，風味上乘。配搭法國紅酒Savigny-Lès-Beaune Sous la Cabotte Domaine Jean Féry 2022，其果香濃郁，帶著香料與礦物韻味，更突顯蝦乾的鮮美，提升菜式層次。

鴻圖蟹肉稻庭烏冬採用日本稻庭烏冬，口感格外軟滑。 大廚以蟹肉熬煮上湯，充份釋放其鮮味，再讓烏冬吸收湯汁，味道鮮美，香而不膩。配上炸瑤柱和銀芽一同燴之，口感更豐富，使口腹大為滿足。

堂弄豆腐花採用優質大豆製成熱豆漿，新鮮「即點即撞」，形成口感絲滑、豆味香濃的美味豆腐花。這款傳統港式甜點更具生津潤燥、促進消化的功效。

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「極上蟹宴」的基本資料：

• 每位 HK$688 （兩位起）



• 晚餐配搭三款指定美酒（每款一杯），每位$320 o Bourgogne Côte d'Or Blanc Domaine Joseph Pascal 2022 o Rully 1er Cru Marissou Blanc Domaine Saint Jacques 2020 o Savigny-Lès-Beaune Sous la Cabotte Domaine Jean Féry 2022 • 供應日期由8月1日起至至9月30日

SOURCE 亞洲國際博覽館